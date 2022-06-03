В Госпогранслужбе оценили вероятность повторного вторжения на Севере
Российские оккупанты укрепляют свои позиции у границы с Сумской и Черниговской областями. Кроме того, они совершают перемещение войск.
Угрозу повторного нападения на Сумскую и Черниговскую области в эфире национального телемарафона оценил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко. Об этом сообщает 24 канал.
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Такой группировки, которая повторно могла бы совершить вторжение в Украину на направлении Черниговщины или Сумщины, мы не фиксируем,
– сообщил Демченко.
Он отметил, что пока невозможно точно установить количество российских бойцов и техники, которые находятся у границы.
В то же время, Демченко объяснил, почему враг ежедневно обстреливает пограничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей. Оккупанты делают это для того, чтобы сдержать там украинских военных. Они заставляют военное командование Украины держать силы у границы, а не опрокидывали их на более угрожающие направления.
Спикер службы заверил, что наши пограничники укрепляют позиции и сделают все, чтобы в случае повторного наступления не впустить врага.
Обстрелы пограничья: последние новости
Россияне ежедневно обстреливают приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей со своей территории. Только за ночь и утро 3 июня в регионы прилетели не менее 100 вражеских ракет и мин. Известно, что кафиры стреляли из реактивных систем залпового огня и минометов. К счастью, в результате мощных обстрелов существенных разрушений нет. По предварительным данным, никто из местных жителей не пострадал. Потерь среди военных тоже нет.
Заметим, обстреливали Сумскую область и вечером 2 июня. Тогда русские захватчики открывали огонь из минометов по Миропольской общине. Кроме того, в обед насчитали около 20 "прилетов".
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В Киевской городской военной администрации рассказали, есть ли угроза повторного нападения на столицу
Власти Киева подчеркнули, что угроза нападения на столицу будет сохраняться до конца войны . Однако для повторного наступления врагу нужно создать большую группировку войск, а для этого нужно время на подготовку. Сделать это внезапно или быстро в сегодняшних условиях невозможно. В то же время, Киев готовится к возможной угрозе.
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