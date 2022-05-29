Госпожа посол США Бриджит Бринк получила визу для работы в Украине

Новая госпожа посол США Бриджит Бринк уже получила украинскую визу. Она готова приступить к работе.

Визу для Бриджит Бринк лично выдала посол Украины в США Оксана Маркарова. Она уверена, что будущее сотрудничество будет важным и эффективным.

Важно 30 150 ликвидированных кафиров и уничтожена техника: свежие потери врага по состоянию на 29 мая

У Украины всегда были лучшие американские дипломаты

Оксана Маркарова отмечает, что в Украине всегда работали лучшие руководители американского дипломатического представительства. Они были не только профессионалами своего дела, но просто приятными и интересными людьми. И Бриджит Бринк – не исключение.

У Украины всегда были лучшие руководители американского дипломатического представительства, которые были не только высокопрофессиональными дипломатами, но и прекрасными людьми и примерами публичного служения. И в этот раз не стал исключением! Очень ожидаю активную совместную работу в определяющее время нашей борьбы за независимость и демократию! – написала Оксана Маркарова.

Добавим, к утру 19 мая по киевскому времени Сенат США утвердил кандидатуру Бриджит Бринк на должность посла Штатов в Украине. Как в этом ведомстве, так и в Комитете иностранных дел проголосовали единогласно.

Дипломатическая карьера Бриджит Бринк длится уже 25 лет

Бриджит Бринк родом из Мичигана. За свою жизнь, кроме английского, она освоила еще несколько языков – грузинский, словацкий, сербский, французский и русский.

В 2019 году она была назначена на должность посла Соединенных Штатов в Словакии. Тогда кандидатуру предложил действующий на тот момент президент Дональд Трамп.

Также Бриджит Бринк работала в Грузии и Узбекистане. В целом – у нее уже 25 лет дипломатического опыта.

Политика была заместителем и старшей советницей помощника секретаря Бюро по вопросам Европы при Госдепе США. Тогда она была ответственна по отношению к Восточной Европе и Кавказу.

Украина три года не имела посла США

Еще с 2019 г. в Украине не было утвержденного посла США. Тогда президент Дональд Трамп отозвал от должности Мари Йованович. По данным CNN, это сделали, в частности, из-за давления на бывшего адвоката Трампа Руди Джулиани.

Впрочем, по данным BuzzFeed , причина была другой. Все произошло якобы из-за давления христианских вместе с американским пастором Дэйлом Армстронгом. Им не понравилось, что Мари Йованович приняла участие в Марше равенства и от имени страны поддержала ЛГБТ-сообщество.

До недавнего времени в Украине работала временно поверенная в делах США Кристина Квин. В разговоре с журналистами 24 канала она сказала, что эти три года у Украины были для нее незабываемыми.

Арестович заявил, что Лукашенко начал оказывать услуги Путину: смотрите видео