ЭнергоСознательные: кто и сколько денег может получить для приобретения энергооборудования

Граждане и бизнес могут получить финансирование для приобретения энергетического оборудования. Правительство запустил пакет программ для установки альтернативных источников энергии, в частности, солнечных панелей и накопителей.

Об этом сообщили в Правительстве. Также подробно рассказали, как можно воспользоваться этими государственными программами.

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Государственная поддержка для установки солнечных панелей и накопителей энергии

В Правительстве констатировали, что уже 2,5 года враг постоянно атакует энергетическую систему Украины. Отметили, чтобы противостоять российскому террору, каждый должен быть энергосознательным и использовать возможности для обеспечения дома или бизнеса альтернативными источниками энергии.

Правительство разработало пакет программ, чтобы частные домохозяйства, ОСМД, ЖСК и предприниматели устанавливали возобновляемые источники энергии, в частности, солнечные панели и накопители.

Так государство дает возможность частным домохозяйствам, многоквартирным домам и предприятиям:

установить солнечные панели, накопители энергии, ветряки и другие возобновляемые источники энергии;

получить финансовую поддержку для закупки и монтажа оборудования;

обеспечить свои дома и бизнесы энергией даже в случае аварий на электросетях;

уменьшить потребление энергии из сети и тем самым защититься от возможных последствий энергетического кризиса и перебоев с электроснабжением.

Благодаря развитию распределенной генерации люди и бизнесы получат доступные финансовые ресурсы для приобретения энергетического оборудования. Для участников программ все процедуры, связанные со строительством, вводом в эксплуатацию и подключением объектов генерации к сетям, максимально упрощены,

– подчеркнули в Правительстве.

Также отметили, что потребители могут участвовать в производстве энергии через установку собственных генерирующих установок.

Кто может получить средства на энергетическое оборудование

Воспользоваться государственными программами могут:

частные домохозяйства, которые хотят уменьшить зависимость от централизованной электросети.

Для граждан существует возможность беспроцентной ставки на установку солнечных панелей и накопителей энергии с возможностью кредитования до 480 тысяч гривен на 10 лет,

– заявили в Правительстве.

ОСМД и ЖСК, которые стремятся улучшить энергоэффективность своих домов, могут получить до 1 миллиона гривен компенсации на солнечные станции и до 2 миллионов – на тепловые насосы.

Государство покрывает до 70% стоимости оборудования для энергоэффективности дома,

– отметили в Правительстве.

Малые и средние предприятия могут получить кредиты до 150 миллионов гривен под 5 – 7 – 9% для развития экологических энергетических решений.

Как воспользоваться программой

Чтобы воспользоваться этой правительственной программой, надо подтвердить соответствие критериям, при которых возможна государственная поддержка. Подготовить пакет документов и обратиться с ним в уполномоченные учреждения.

Далее заключить договор на получение финансирования. Выбрать оборудование и подрядчиков для его установки. После получить грант или льготное кредитование.

В Правительстве отметили, каждый, кто воспользуется возможностью установить возобновляемые источники энергии, делает весомый вклад в энергетическую устойчивость Украины. Ведь дом или предприятие, которые используют собственную энергию, становятся менее уязвимыми к внешним факторам.

"Личная ответственность и сознательный подход к использованию энергии сегодня становится залогом нашей общей победы. Присоединяйтесь к ЭнергоСознательным – обеспечьте свой дом, бизнес надежным источником энергии", – призывают в Правительстве.

Обратите внимание! Подробнее о государственных программах узнайте по ссылке.