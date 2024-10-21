ЭнергоСознательные: кто и сколько денег может получить для приобретения энергооборудования
Источник:Правительство
Граждане и бизнес могут получить финансирование для приобретения энергетического оборудования. Правительство запустил пакет программ для установки альтернативных источников энергии, в частности, солнечных панелей и накопителей.
Об этом сообщили в Правительстве. Также подробно рассказали, как можно воспользоваться этими государственными программами.
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Государственная поддержка для установки солнечных панелей и накопителей энергии
В Правительстве констатировали, что уже 2,5 года враг постоянно атакует энергетическую систему Украины. Отметили, чтобы противостоять российскому террору, каждый должен быть энергосознательным и использовать возможности для обеспечения дома или бизнеса альтернативными источниками энергии.
Правительство разработало пакет программ, чтобы частные домохозяйства, ОСМД, ЖСК и предприниматели устанавливали возобновляемые источники энергии, в частности, солнечные панели и накопители.
Так государство дает возможность частным домохозяйствам, многоквартирным домам и предприятиям:
- установить солнечные панели, накопители энергии, ветряки и другие возобновляемые источники энергии;
- получить финансовую поддержку для закупки и монтажа оборудования;
- обеспечить свои дома и бизнесы энергией даже в случае аварий на электросетях;
- уменьшить потребление энергии из сети и тем самым защититься от возможных последствий энергетического кризиса и перебоев с электроснабжением.
Благодаря развитию распределенной генерации люди и бизнесы получат доступные финансовые ресурсы для приобретения энергетического оборудования. Для участников программ все процедуры, связанные со строительством, вводом в эксплуатацию и подключением объектов генерации к сетям, максимально упрощены,
– подчеркнули в Правительстве.
Также отметили, что потребители могут участвовать в производстве энергии через установку собственных генерирующих установок.
Кто может получить средства на энергетическое оборудование
Воспользоваться государственными программами могут:
- частные домохозяйства, которые хотят уменьшить зависимость от централизованной электросети.
Для граждан существует возможность беспроцентной ставки на установку солнечных панелей и накопителей энергии с возможностью кредитования до 480 тысяч гривен на 10 лет,
– заявили в Правительстве.
- ОСМД и ЖСК, которые стремятся улучшить энергоэффективность своих домов, могут получить до 1 миллиона гривен компенсации на солнечные станции и до 2 миллионов – на тепловые насосы.
Государство покрывает до 70% стоимости оборудования для энергоэффективности дома,
– отметили в Правительстве.
- Малые и средние предприятия могут получить кредиты до 150 миллионов гривен под 5 – 7 – 9% для развития экологических энергетических решений.
Как воспользоваться программой
Чтобы воспользоваться этой правительственной программой, надо подтвердить соответствие критериям, при которых возможна государственная поддержка. Подготовить пакет документов и обратиться с ним в уполномоченные учреждения.
Далее заключить договор на получение финансирования. Выбрать оборудование и подрядчиков для его установки. После получить грант или льготное кредитование.
В Правительстве отметили, каждый, кто воспользуется возможностью установить возобновляемые источники энергии, делает весомый вклад в энергетическую устойчивость Украины. Ведь дом или предприятие, которые используют собственную энергию, становятся менее уязвимыми к внешним факторам.
"Личная ответственность и сознательный подход к использованию энергии сегодня становится залогом нашей общей победы. Присоединяйтесь к ЭнергоСознательным – обеспечьте свой дом, бизнес надежным источником энергии", – призывают в Правительстве.
Обратите внимание! Подробнее о государственных программах узнайте по ссылке.