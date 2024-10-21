Про це повідомили в Уряді. Також детально розповіли, як можна скористатися цими державними програмами.

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Державна підтримка для встановлення сонячних панелей і накопичувачів енергії

В Уряді констатували, що вже 2,5 роки ворог постійно атакує енергетичну систему України. Наголосили, аби протистояти російському терору, кожен повинен бути енергосвідомим і використовувати можливості для забезпечення будинку або бізнесу альтернативними джерелами енергії.

Уряд розробив пакет програм, аби приватні домогосподарства, ОСББ, ЖБК та підприємці встановлювали відновлювані джерела енергії, зокрема, сонячні панелі та накопичувачі.

Так держава дає можливість приватним домогосподарствам, багатоквартирним будинкам і підприємствам:

встановити сонячні панелі, накопичувачі енергії, вітряки й інші відновлювані джерела енергії;

отримати фінансову підтримку для закупівлі та монтажу обладнання;

забезпечити свої оселі й бізнеси енергією навіть у випадку аварій на електромережах;

зменшити споживання енергії з мережі й тим самим захиститися від можливих наслідків енергетичної кризи та перебоїв з електропостачанням.

Завдяки розбудові розподіленої генерації люди та бізнеси отримають доступні фінансові ресурси для придбання енергетичного обладнання. Для учасників програм усі процедури, пов'язані із будівництвом, введенням в експлуатацію та підключенням об'єктів генерації до мереж, максимально спрощено,

– підкреслили в Уряді.

Також зазначили, що споживачі можуть брати участь у виробництві енергії через встановлення власних генерувальних установок.

Хто може отримати кошти на енергетичне обладнання

Скористатися державними програмами можуть:

приватні домогосподарства, які хочуть зменшити залежність від централізованої електромережі.

Для громадян існує можливість безвідсоткової ставки на встановлення сонячних панелей та накопичувачів енергії з можливістю кредитування до 480 тисяч гривень на 10 років,

– заявили в Уряді.

ОСББ та ЖБК, які прагнуть покращити енергоефективність своїх будинків, можуть отримати до 1 мільйона гривень компенсації на сонячні станції й до 2 мільйонів – на теплові насоси.

Держава покриває до 70% вартості обладнання для енергоефективності будинку,

– зазначили в Уряді.

Малі та середні підприємства можуть отримати кредити до 150 мільйонів гривень під 5 – 7 – 9% для розвитку екологічних енергетичних рішень.

Як скористатися програмою

Аби скористатися цією урядовою програмою, треба підтвердити відповідність критеріям, за яких можлива державна підтримка. Підготувати пакет документів і звернутися з ним до уповноважених установ.

Далі укласти договір на отримання фінансування. Обрати обладнання й підрядників для його встановлення. Опісля отримати грант або пільгове кредитування.

В Уряді наголосили, кожен, хто скористається можливістю встановити відновлювані джерела енергії, робить вагомий внесок в енергетичну стійкість України. Адже будинок чи підприємство, які використовують власну енергію, стають менш вразливими до зовнішніх чинників.

"Особиста відповідальність та свідомий підхід до використання енергії сьогодні стає запорукою нашої спільної перемоги. Долучайтеся до ЕнергоСвідомих – забезпечте свій дім, бізнес надійним джерелом енергії", – закликають в Уряді.

Зверніть увагу! Детальніше про державні програми дізнайтеся за посиланням.