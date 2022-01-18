Госсекретарь США Блинкен 19 января посетит Украину, – СМИ

По информации СМИ, 19 января в Украину прибудет глава Государственного департамента США Энтони Блинкен. Пока повестка дня – неизвестна, однако возможно, будут обсуждать эскалацию со стороны России.

Вероятной темой переговоров с участием Блинкена будет именно вопрос безопасности. В частности, говорится о стягивании российских военных вблизи украинской границы.

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С Блинкеном обсудят меры безопасности

С госсекретарем США могут обсудить меры сдерживания, оказания дополнительной помощи и оружия. Среди тем могут быть и возможные санкции в случае вторжения России.

Глава Госдепа уже был в Украине

Отметим, что Блинкен уже был с официальным визитом в Украине. Он посещал Киев в мае, вместе со своей заместительницей Викторией Нуланд. Госсекретарь США обсуждал с руководством Украины успех в продвижении реформ, а также российскую агрессию.

Блинкен встретился с президентом Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и главой МИД Дмитрием Кулебой.

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Последние заявления Блинкена относительно ситуации в Украине:

В Госдепе заявили, что США и НАТО готовы продолжать переговоры с Россией, чтобы предотвратить возможную эскалацию.

Блинкен подчеркнул, что кризис в отношениях с Россией – это вопрос, который касается не только Украины, но и всей международной безопасности.

Также, по словам госсекретаря, Вашингтон готов увеличить оборонную помощь Украине.

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