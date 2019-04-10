Майк Помпео призвал общественность не сравнивать Голанские высоты с Крымом. По его словам, Израиль захватил Голанские высоты вынужденно, поскольку находился под атаками и оборонялся.

Об этом он заявил во время слушаний в Сенате Соединенных Штатов Америки.

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Израиль захватил эту территорию, чтобы продолжать защищать себя... Россия же, напротив, не была в позиции обороняющегося и в удобный для себя момент решила отобрать землю у народа, который не представлял для нее никакой угрозы,

– сказал Помпео.

Он отметил, что эти две ситуации совершенно разные и их ни в коем случае нельзя сравнивать.

Что такое Голанские высоты?Это спорная территория, расположенная между Израилем и Сирией. Обе страны считают эту территорию своей. На Голанских высотах живут примерно 40 тысяч человек. Половина из них – еврейского происхождения, другая – мусульмане. До 1967 года Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Кунейтра. Но во время "шестидневной войны" израильтяне взяли эту территорию под свой контроль. С тех пор силы Сирии и Израиля разделяет демилитаризованная линия.



В 1981 году парламент Израиля принял закон, которым провозгласил суверенитет страны над Голанскими высотами. Но международное сообщество, в том числе Сирия, не признали этого. В частности, Совет Безопасности ООН признал закон недействительным и таким, который не имеет международной юридической силы. Голанские высоты периодически подвергаются обстрелам со стороны Сирии, а Израиль наносит удары в ответ. Такой инцидент произошел в январе 2019 года.



25 марта президент США Дональд Трамп подписал Декларацию о признании суверенитета Израиля над спорной территорией – Голанскими высотами. Такое решение Трампа создало международный прецедент признания законности захвата части территории одного государства другим во время войны. В частности, для России это – аргумент в пользу требования признания Крыма российским. В МИД Украины сообщили, что в вопросе Голанских высот Украина руководствуется уставом ООН и решениями Совета Безопасности ООН. А решение Совбеза определяет Голанские высоты оккупированной Израилем территорией.