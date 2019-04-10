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      Держсекретар США закликав не порівнювати Голанські висоти з анексією Криму

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      Майк Помпео
      Майк Помпео / Фото з відкритих джерел

      Майк Помпео закликав громадськість не порівнювати Голанські висоти з Кримом, За його словами, Ізраїль захопив Голанські висоти вимушено, оскільки перебував під атаками і оборонявся.

      Про це він заявив під час слухань у Сенаті Сполучених Штатів Америки.

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      Ізраїль захопив цю територію, щоб продовжувати захищати себе... Росія ж, навпаки, не була в позиції того, хто обороняється і в зручний для себе момент вирішила відібрати землю у народу, який не становив для неї ніякої загрози,
      – сказав Помпео.

      Він наголосив, що ці дві ситуації абсолютно різні і їх у жодному разі не можна порівнювати. 

      Що таке Голанські висоти?Це спірна територія, розташована між Ізраїлем та Сирією. Обидві країни вважають цю територію своєю. На Голанських висотах живуть приблизно 40 тисяч людей. Половина з них – єврейського походження, інша – мусульмани. До 1967 року Голанські висоти входили до складу сирійської провінції Кунейтра. Але під час "шестиденної війни" ізраїльтяни взяли цю територію під свій контроль. З того часу сили Сирії та Ізраїлю розділяє демілітаризована лінія.

      У 1981 році парламент Ізраїлю ухвалив закон, яким проголосив суверенітет країни над Голанськими висотами. Але міжнародна спільнота, в тому числі Сирія, не визнала цього. Зокрема, Рада Безпеки ООН визнала закон недійсним та таким, що не має міжнародної юридичної сили. Голанські висоти періодично зазнають обстрілів зі сторони Сирії, а Ізраїль завдає ударів у відповідь. Такий інцидент трапився у січні 2019 року.

      25 березня президент США Дональд Трамп підписав Декларацію про визнання суверенітету Ізраїлю над спірною територією – Голанськими висотами. Таке рішення Трампа створило міжнародний прецедент визнання законності захоплення частини території однієї держави іншою під час війни. Зокрема, для Росії це – аргумент на користь вимоги визнання Криму російським. В МЗС України повідомили, що в питанні Голанських висот Україна керується статутом ООН та рішеннями Ради Безпеки ООН. А рішення Радбезу визначає Голанські висоти окупованою Ізраїлем територією.

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      Теги: Новини України Новини політики Майк Помпео Новини США Анексія Криму Новини Ізраїля Палестина Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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