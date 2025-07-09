Чтобы работать на госслужбе, придется отслужить в армии: комитет Рады поддержал законопроект

Комитет Верховной Рады поддержал законопроект, который вводит обязательную военную службу для мужчин, которые хотят работать на государственной службе. Документ также предусматривает отмену базовой общевойсковой подготовки и возвращение срочной службы.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на комментарий члена комитета Ирины Фриз (фракция "Европейская солидарность") для "Интерфакс-Украина".

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Военная служба – условие для госслужбы

Комитет по вопросам национальной безопасности Верховной Рады рекомендовал депутатам принять законопроект № 13347, который запрещает назначать на государственную службу мужчин, не отслуживших в ВСУ. Документ также отменяет базовую общевойсковую подготовку и фактически возвращает срочную службу, которую год назад отменил президент Зеленский.

Законопроект передали на рассмотрение парламента 4 июня, а 9 июля комитет дал свое заключение.

Законопроект предусматривает, что мужчины смогут работать на госслужбе только после прохождения военной службы. В то же время документ отменяет ранее запланированную базовую общевойсковую подготовку, вместо этого возвращая срочную службу, что вызвало дискуссии среди депутатов.

Ирина Фриз отметила, что пока воздерживается от поддержки законопроекта в первом чтении из-за ряда замечаний от Главного научно-экспертного управления, но готова работать над их исправлением в случае принятия документа.

Кроме того, комитет рекомендовал принять законопроект № 13320, который повышает дополнительные вознаграждения преподавателям военных вузов от 15 до 30 тысяч гривен, а также законопроект № 13334 об улучшении социальных гарантий военнослужащих базовой службы.

Внедряются механизмы сохранения прав на обучение и социальные выплаты во время службы,

– пояснила Фриз.

Также комитет поддержал законопроект № 13353 по совершенствованию деятельности Службы безопасности Украины, который предусматривает увеличение численности, расширение полномочий и повышение эффективности службы в условиях войны.