Утверждают, наиболее вероятно, что была компрометация цепи поставщиков – supply chain.

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Это позволило использовать имеющиеся доверительные связи, чтобы вывести из строя связанные информационно-телекоммуникационные и автоматизированные системы.

Однако не отбрасывают еще 2 возможных вектора атаки: эксплуатация уязвимостей OctoberCMS и Log4j.

Удаление данных

Исследовали, что хакеры шифровали или удаляли данные. Для этого применили по меньшей мере 2 разновидности вредоносных программ деструктивного характера:

BootPatch,

WhisperKill.

Кроме того, корректировать данные могли путем ручного удаления виртуальных машин.

Кибератаку планировали заранее

Эту кибератаку планировали заранее. Ее проводили в несколько этапов, в частности, с применением элементов провокации.

Правительственная команда CERT-UA восстанавливает информацию после ее преднамеренного уничтожения. Теперь анализируют данные и исследуют обстоятельства.

Что известно о кибератаке

Ночью 14 января хакеры взломали ряд правительственных украинских сайтов. В частности, сайты Минобразования, МИД, ГСЧС, Кабмина и Дии.

Тогда отмечали, что, вероятно, произошла так называемая supply chain attack – атака через цепочку поставок. Более того, видели российский след.

Президент США Джо Байден сказал: если Россия будет прибегать к кибератакам против Украины, Вашингтон может ответить ей тем же.

Хакеры атаковали украинские правительственные сайты – смотрите видео: