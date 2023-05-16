Один из руководителей 501 ОБМП "отправил" в плен 277 бойцов: ему грозит пожизненное за госизмену
Источник:ГБР
В государственной измене заподозрили одного из руководителей 501 батальона морских пехотинцев. Есть основания полагать, что из-за этого 277 военных попали во вражеский плен. Обвиняемому грозит пожизненное заключение.
Во вторник, 16 мая, в Госбюро расследований отметили, что объявили о подозрении одному из руководителей 501 Отдельного батальона морских пехотинцев ВСУ, из-за которого, вероятно, 277 бойцов оказались в плену. Известно, что с февраля 2022 года они защищали Мариуполь в Донецкой области.
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Детали дела
В правоохранительной структуре упомянули, что в апреле прошлого года пропагандистские СМИ вражеского государства распространяли информацию, будто морпехи 501 батальона добровольно сдались в плен в окруженном городе Донецкой области.
Однако следствие убеждено, что на самом деле начальник вещевой службы тыла 501 ОБМП изменил присяге и перешел на сторону оккупантов. Собственно, он и начал уговаривать командира прекратить оборону.
Он вступил в сговор с россиянами и фактически уговорил командира сдаться. Используя тяжелую ситуацию, в которой оказались силы обороны в Мариуполе, предатель вынуждал командира прекратить оборонные действия, сдать оружие и личный состав,
– говорится в сообщении.
Кроме того, там отмечено, что был отдан приказ 277 военнослужащим батальона относительно "передислокации". Закончилась она переправкой в Донецкую квазиреспублику – то есть пленниками на оккупированном Донбассе.
Военных ввели в заблуждение, поэтому они не осознавали и не могли осознавать противоправный характер приказа или распоряжения о сдаче в плен,
– написали в ГБР.
Также там констатировали, что приняли решение о закрытии производств в отношении 277 военнослужащих 501 ОБМП по более раннему подозрению в дезертирстве.
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Обратите внимание! После этого "инцидента" начальник батальона продолжил свою предательскую деятельность, ведь агитировал и дальше украинских защитников сдаваться в плен.
Следствие ведется по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса. В ней говорится о государственной измене. В случае доказательства вины руководителю батальона грозит пожизненное заключение.
"Волонтер" из Луганщины
Нет сомнения в том, что после победы и возвращения нашего государства к границам 1991 года все предатели, коллаборанты и подонки будут наказаны согласно законодательству.
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В частности, справедливый приговор должен быть вынесен в отношении 18-летней предательницы Ирины Стремиловой, которая говорит, что она "волонтерка", однако на самом деле помогает оккупантам в Луганской области печатать пропагандистскую газету и собирает деньги на одежду захватчикам.
О ней подробно рассказывал 24 Канал в этом материале.