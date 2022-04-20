Государственная измена Кивы: ГБР проведет заочное расследование

Суд разрешил заочное расследование по антиукраинским действиям Ильи Кивы. Бывший нардеп обвиняется по нескольким статьям, в том числе и о госизмене.

В настоящее время следователи ГБР проводят специальное досудебное расследование в отношении Ильи Кивы.

Важно Кива получил справку от психбольницы, поэтому избежал тюрьмы

В чем обвиняют Киву

По данным следствия, бывший народный депутат, находясь на территории государства-агрессора, принял участие в одном из пропагандистских шоу на телевидении России. Он публично призвал российские власти к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине.

Подозреваемый предлагал физически устранить президента Украины и других чиновников государства, а также публично призвал к ведению агрессивной войны на территории нашей страны.

Киве сообщили о подозрении по нескольким статьям, среди которых обвинения:

в госизмене и нарушении территориальной целостности,

пропаганде войны и призывах к насильственной смене власти.

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляют следователи Государственного бюро расследований.

Как Кива стал экс-депутатом

После того, как Россия напала на Украину 24 февраля, Илья Кива решил бежать в Испанию. Одиозный экс-политик заявил, что это не его война.

Генпрокурор Ирина Венедиктова 6 марта подписала Киве сообщения о подозрении в госизмене и публичных призывах к изменению границ территории Украины. Впоследствии ГБР объявило его в розыск.

Однопартийцы скандального политика исключили его из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Илья Кива больше не депутат: Рада лишила его мандата: смотрите видео