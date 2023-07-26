Вся "крупная рыба" за границей: почему не все представители пророссийских партий получают подозрения

Пророссийские политики, которые своей деятельностью или бездействием подрывали украинскую государственность и помогали "русскому миру", начали получать подозрения. Но, к сожалению, слишком поздно, потому что большинство из них уже в Вене и Монако.

Об этом 24 Каналу сказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он подчеркнул, что все политические деятели, скомпрометировавшие себя пророссийскими высказываниями и деятельностью, должны пройти горнило украинского суда.

Смотрите также Это только начало, – Данилов о громких делах против депутатов ОПЗЖ и Аристова

"Остается открытым вопрос, почему одни представители пророссийских политсил получают подозрения, а другие – нет. К тому же вся "крупная рыба" уже за границей, и даже если дойдет дело и до них, экстрадиция предателей из Вены или из Монако – очень сложная задача", – отметил политический эксперт.

За чем же дело стало

Вероятно, задержка в объявлении подозрения ряду политиков может быть обусловлена отсутствием надлежащей доказательной базы.

Все пророссийские политики должны пройти горнило судебной системы: смотрите видео

"Некоторые из них очень осторожно, без острых углов произносили пророссийские нарративы. Поэтому есть большая проблема выдвинуть некоторым из них обоснованное подозрение", – объяснил Борис Тизенгаузен.

Он подчеркнул, что для того, чтобы привлечь к ответственности ряд лиц, должна быть проведена системная и кропотливая работа и собраны данные о многолетней деятельности таких должностных лиц.

Ряд депутатов от ОПЗЖ подозревают в госизмене