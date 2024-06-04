Не видели целесообразности, – ГБР про непроведение допроса Баканова по подчиненным-предателям

Экс-главу СБУ Ивана Баканова не допрашивали по делам его бывших подчиненных-предателей. В ГБР отметили, что следователи в этом не видели целесообразности.

Речь идет о руководителях Харьковской СБУ Романа Дудина и Крымской СБУ Олега Кулинича. Их обвиняют в государственной измене и они должны предстать перед судом.

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Допрашивать Баканова относительно его подчиненных не было целесообразности

Первый заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Удовиченко объяснил, что следственные действия, которые проводятся, направлены на проверку конкретного факта. Сейчас следствие не выявило никаких доказательств, которые бы свидетельствовали, что действия Дудина были санкционированы или совершены в сотрудничестве с любой другой стороной.

Мы наблюдаем за судебным разбирательством, слышим, что Дудин говорит о якобы влиянии Баканова: что он докладывал главе СБУ и все было санкционировано. Слова Дудина не соответствуют действительности – это проверено материалами досудебного расследования,

– подчеркнул Удовиченко.

Первый заместитель директора ГБР также отверг "конспирологические теории" о неприкосновенности Баканова. Он подчеркнул, что если бы следователи считали нужным допросить Баканова, они бы это сделали.

Удовиченко также обвинил Дудина в политизации процесса и попытке переложить вину за свое преступление на чиновника самого высокого уровня.

"И вообще, если бы Дудин делал все по указанию Баканова и руководства СБУ, то не был бы сейчас на скамье подсудимых", – сказал представитель ГБР.

Что известно об измене подчиненных Баканова