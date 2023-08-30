По данным журналистов, бывший глава Службы безопасности Украины Иван Баканов проживает в своем доме. Он расположен в пригороде Киева.

К теме В ДБР опровергли информацию о том, что Баканов находится под следствием

Чем занимается Баканов

Экс-глава СБУ свободное время посвящает игре в футбол. Его тренировки проходят в футбольном комплексе "Динамо". В апреле 2023 года Баканов зарегистрировал ФЛП. Он планирует сдавать недвижимость в аренду. Речь идет о собственном или арендованном жилье.

В июне этого же года эк-спредседатель спецслужбы получил в Полтаве адвокатское удостоверение. В расследовании отмечается, что бывший глава СБУ может заниматься научной и технической деятельностью, бухгалтерским учетом и аудитом, консультированием по коммерческой деятельности, исследованием общественного мнения и рекламой.

Обратите внимание! Иван Баканов был в должности главы СБУ с 29 августа 2019 года по 17 июля 2022 года. После этого украинский президент отстранил его от исполнения обязанностей.

Что сейчас известно о Баканове