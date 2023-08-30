За даними журналістів, колишній голова Служби безпеки України Іван Баканов мешкає у своєму будинку. Він розташований в передмісті Києва.

До теми В ДБР спростували інформацію про те, що Баканов перебуває під слідством

Чим займається Баканов

Ексголова СБУ вільний час присвячує грі у футбол. Його тренування проходять у футбольному комплексі "Динамо". У квітні 2023 року Баканов зареєстрував ФОП. Він нібито планує здавати нерухомість в оренду. Мовиться про власне чи орендоване житло.

В червні цього ж року ексголова спецслужби отримав у Полтаві адвокатське посвідчення. У розслідуванні зазначається, що колишній очільник СБУ може займатися науковою та технічною діяльністю, бухгалтерським обліком і аудитом, консультуванням з питань комерційної діяльності, дослідженням громадської думки та рекламою.

Зверніть увагу! Іван Баканов був на посаді голови СБУ з 29 серпня 2019 року по 17 липня 2022 року. Після цього український президент усунув його від виконання обов'язків.

Що нині відомо про Баканова