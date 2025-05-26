Меньше контрактов – меньше дронов: чем грозит затягивание от государства

Сразу двое военных публично написали относительно обеспечения войска FPV и оптоволоконными дронами. Эта ситуация уже давно вызывает беспокойство. Если не сказать – критическая. У врага они есть, у Сил обороны – по сути, нет.

Проблема дронов, которыми обеспечивает государство

Если уж публично военные вслух озвучивают такие проблемы, то я не представляю как им уже припекает. Далее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

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Военные очень четко описали проблематику относительно дронов, которые обеспечивает государство, централизованно.

Низкое качество дронов FPV (отсутствие дополнительных батарей, частоты, на которых работает враг, "зоопарк" в полях, необходимость бригадам за средства из собственного кармана перепаивать дроны, чтобы они хоть куда-то полетели). Недостаточное снабжение FPV-дронов. Отсутствие оптоволоконных дронов дальностью 20 – 25 километров.

Поэтому я сосредоточусь на проблеме бизнеса и производстве таких дронов.

Контрактов на дроны с производителями стало меньше

В декабре 2024 года АОЗ, чтобы использовать бюджетные средства, массово контрактовал производителей. Производители развернули мощности (а это не просто), наняли людей, начали логистику комплектующих, кто-то запустил производство комплектующих под заказ государства.

Сейчас контрактации производителей или нет вообще, или очень маленькие партии. Это приводит к тому, что производители должны увольнять людей, останавливать логистику, останавливать технологическое совершенствование дронов.

Государство не дает производителям идти на экспорт по наверняка понятным причинам – потому что самому нужно. Но государство и не дает контрактов.

А это, в свою очередь, приводит к тому, что когда государство опомнится и начнет снова массово контрактовать, быстро не получится, потому что волшебной палочки никто не придумал. Придется все делать старым дедовским методом: снова закупить комплектующие, снова набрать людей, снова начинать собирать дроны…

Мы уже технологически проигрываем врагу и все эти забавы могут закончиться для нас слишком драматично. Мы теряем территории, мы теряем людей, мы теряем позиции за столом переговоров.

Даже новости об обмене наших пленных ребят нивелируются тем, что мы не знаем сколько ребят за это время сдались в плен, потому что просто не было чем воевать.

Вопрос перезрелый. Это может обойтись нам потерей не только территорий, но и людей, а может и государственности. Потому что враг наращивает выпуск и оптоволоконных дронов, и разработку FPV-дронов, и шахедов. Чем все может закончиться – большой вопрос.

Еще хотела бы отметить, что волонтерские сборы упали катастрофически. Поэтому рассчитывать на то, что люди подставят плечо государству и на какой-то момент обеспечат всем необходимым фронт, уже не получится. Государство должно выполнять свои функции! Кстати, на наши с вами налоги.