Государство продолжает терять акцизный налог по недосмотру на спиртзаводах, – эксперт

Судьба теневого оборота спирта в Украине продолжает вызывать беспокойство. По разным оценкам она составляет не менее трети всего рынка, поэтому закономерно, что промышленные мощности производителей спирта должны находиться под пристальным контролем. Обязательным условием получения лицензии есть, в том числе, и монтаж камер видеонаблюдения, которые работают круглосуточно.

Но, как отметил Глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук, эта система несовершенна и дает предпринимателю возможность проводить теневые сделки незамеченным.

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У государства нет возможности проконтролировать реальные объемы производства спирта и, как следствие, по этим цифрам приходится верить производителю на "честное слово". Если предприниматель хочет заплатить меньше, у него это получится,

– говорится в сообщении Бориса Кушнирука.

Подобная ситуация сложилась из-за отсутствия серверов хранения видеоданных и, как следствие, отсутствия у уполномоченных органов возможности изучить записи и проанализировать работу бизнеса. Частные спиртопроизводители, устанавливая оборудование с онлайн-трансляцией процессов на производстве, формально не нарушают Закон "О государственном регулировании производства и обращении спирта…", ведь в нем нет и слова о накоплении данных. Но это не значит, что проблема отсутствует. Это означает, что закон не получил должной регуляции на практике.

Эту нормативную скважину замечают эксперты, представители региональных властей. Приближенные к борьбе со "спиртовой мафией" деятели отмечают, что без открытия единого ситуационного центра, куда "стекались" все данные с камер на производствах, дело не решить. К тому же доступ к этим записям должны получить как налоговики, так и, например, работники БЭБ, чтобы осуществлять надзор друг за другом и исключить возможность создания коррупционной цепи.

Есть вариант дополнительно вовлечь в контроль еще и полицию, если камеры на производствах подключить к общей городской системе видеонаблюдения. Как сообщил первый заместитель председателя Харьковской ОВА Александр Скакун, над подобным проектом уже работают в Мерефе, где находится Артемовский спиртзавод.

Решения, предлагаемые экспертами, не требуют изменения законов или сложных процессуальных согласований. Их внедрение в других регионах – вопрос ответственности производителей и готовности властей сотрудничать с бизнесом. А результат – наполнение украинского бюджета налогами на восстановление и развитие страны.