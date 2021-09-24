Готов к подписанию, – Вениславский о законе об олигархах

Верховная Рада окончательно поддержала законопроект об олигархах, но впоследствии заговорили о противоречивых правках. В то же время потребности в его переголосовании нету.

Об этом в эфире 24 канала рассказал представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский. По его словам, проголосовали 13 поправок, которые полностью воспроизводят принятый профильным комитетом текст законопроекта.

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Подписание закона пытаются затянуть

"Никаких противоречий в принятом Верховной Радой Украины деолигархичном законе нет. Это попытка наших политических оппонентов в очередной раз затянуть его вступление в силу и подписание", – сказал Федор Вениславский.

Он пояснил, что по закону о регламенте Верховной Рады – учитывают только те поправки, которые ставятся на голосование или отклоняются. Кроме поправок комитета, других не ставили.

Нет никаких взаимоисключающих поправок в этом законопроекте. Он полностью сбалансирован и готов к подписанию председателем Верховной Рады,

– сказал представитель президента в КСУ.

Вениславский: Нас ввели в заблуждение

"Нас ввели в заблуждение представители аппарата, сказали, что была допущена какая-то ошибка – одновременно учли несколько взаимоисключающих статей", – сказал Вениславский.

После детального анализа стенограммы пленарного заседания Верховной Рады выяснили, что на голосование ставили редакцию законопроекта, рекомендованную профильным комитетом.

К теме Раде придется переголосовать закон об олигархах из-за противоречивых правок, – нардеп

"Мы считаем, что законопроект вчера был проголосован в полном соответствии со статьей 45 Закона Украины О Регламенте и статьей 119. Потребности переголосования полностью или в отдельных частях этого законопроекта точно нет", – заявил представитель президента в КСУ.

Следующие шаги, по его словам – это подпись законопроекта председателем Верховной Рады Украины и передача на подпись президенту.

Вениславский о правках к закону об олигархах: смотрите видео

Голосование закона об олигархах: коротко