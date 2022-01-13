Готов защищать страну, – Кличко говорит, если РФ нападет, то как бывший солдат пойдет на фронт
13 января 2022 , 17:20Читати новину українською
Источник:Виталий Кличко в фейсбуке
Виталий Кличко заявил, что в случае вторжения России на территорию Украины пойдет на фронт. Он подчеркнул, что готов защищать родину.
Об этом мэр украинской столицы сообщил в интервью журналисту британского Channel 4.
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Как солдат в прошлом, я готов защищать свою страну, ее независимость, территориальную целостность,
– сказал мэр Киева.
На уточняющий вопрос, пойдет ли политик воевать на фронт, Виталий Кличко ответил: "Да, конечно".
Мэр столицы также отметил, что Украине нужна поддержка союзников, в частности европейские государства должны иметь единую позицию в отношении борьбы с агрессией России.
Войска России возле границ Украины
- Еще в октябре 2021 года в западных СМИ начали публиковать информацию о том, что Россия стягивает войска к границе с Украиной и готовится к полномасштабному вторжению. ГУР подтвердило это, уточнив, что враг может напасть в конце января – в феврале 2022 года.
- Мир обещает Москве мощные санкции в случае агрессии в отношении Украины – под удар попадет газопровод "Северный поток-2" и участие России в системе международных платежей SWIFT.
- Кремль пытается шантажировать международное сообщество через ультиматумы США и НАТО и обнародование перечня "гарантий безопасности", среди которых запрет Украине стать членом Альянса.
- Алексей Данилов сообщил, что российских войск под украинской границей сейчас меньше, чем во время учений "Запад-2021" в апреле 2021 года. Он убежден, что вероятность вторжения низкая.