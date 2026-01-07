Крутит носом, но его могут оторвать, – Зеленский о готовности России к перемирию

Президент Зеленский прокомментировал готовность Кремля к перемирию. Он отметил, что США ведут с Россией соответствующие переговоры, но та пока "крутит носом".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление президента журналистам 7 января.

Смотрите также Евроинтеграция, помощь Украине и не только: что обсудил Зеленский с президентом Кипра

Что говорит Россия о перемирии?

У президента Зеленского журналисты поинтересовались, давала ли Россия "хотя бы намеки", что согласится на гарантии безопасности для Украины, которые сейчас обсуждаются.

Спросили у главы государства и о том, планируют ли партнеры Украины усилить давление на Москву, если она откажется от прекращения огня.

По словам Зеленского, американцы точно ведут переговоры с россиянами и проговаривают "разные варианты".

Отвечу очень просто: пока Россия крутит носом, но партнеры у нас достаточно сильные – некоторые из них особенно – и могут нос открутить, если захотят,

– сказал президент.

Другие заявления Зеленского