Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление президента журналистам 7 января.
Что говорит Россия о перемирии?
У президента Зеленского журналисты поинтересовались, давала ли Россия "хотя бы намеки", что согласится на гарантии безопасности для Украины, которые сейчас обсуждаются.
Спросили у главы государства и о том, планируют ли партнеры Украины усилить давление на Москву, если она откажется от прекращения огня.
По словам Зеленского, американцы точно ведут переговоры с россиянами и проговаривают "разные варианты".
Отвечу очень просто: пока Россия крутит носом, но партнеры у нас достаточно сильные – некоторые из них особенно – и могут нос открутить, если захотят,
– сказал президент.
Другие заявления Зеленского
Зеленский отметил, что усиление систем ПВО остается приоритетной задачей для Украины. А относительно поставки вооружения от США – новые системы ПВО еще не поступали, а поставки ракет происходит постепенно.
Зеленский также сообщил об изменениях в избирательном законодательстве Украины могут состояться в феврале. В то же время это зависит от мирных переговоров и работы депутатов.