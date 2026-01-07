Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву президента журналістам 7 січня.
Що каже Росія про перемир'я?
У президента Зеленського журналісти поцікавилися, чи давала Росія "бодай натяки", що погодиться на гарантії безпеки для України, які наразі обговорюються.
Запитали у глави держави й про те, чи планують партнери України посилити тиск на Москву, якщо вона відмовиться від припинення вогню.
За словами Зеленського, американці точно ведуть перемовини з росіянами і проговорюють "різні варіанти".
Відповім дуже просто: поки що Росія крутить носом, але партнери в нас достатньо сильні – деякі з них особливо – і можуть ніс відкрутити, якщо захочуть,
– сказав президент.
Інші заяви Зеленського
Зеленський наголосив, що посилення систем ППО залишається пріоритетним завданням для України. А щодо постачання озброєння від США – нові системи ППО ще не надходили, а постачання ракет відбувається поступово.
Зеленський також повідомив про зміни у виборчому законодавстві України можуть відбутися у лютому. Водночас це залежить від мирних переговорів та роботи депутатів.