Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Отметим, что генсек НАТО пока исключил вероятность войны России против Альянса, приведя несколько аргументов.

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Какая методика нравится россиянам

Как отметил Жданов, сейчас российская армия не имеет ресурсов для войны против Альянса. Максимум, что способны россияне – провоцировать НАТО на агрессивный шаг в отношении России.

На самом деле у России нет ресурсов. Она не будет нападать первой, чтобы не быть обвиненной в агрессии, но будет провоцировать Запад и НАТО на агрессивные шаги в отношении себя,

– подчеркнул Жданов.

Кстати, 2022 – 2023 годы отличились интенсивными провокациями со стороны России. В частности, россияне над Черным морем уничтожили американский беспилотник двумя истребителями, были провокации на границе со странами Балтии, российский спецназ даже похитил пограничника одной из стран.

Также в Балтийском море россияне пытались осуществлять провокации, а российская авиация нарушала воздушное пространство некоторых стран НАТО.

Сейчас россияне немного притихли, но я думаю, что они продолжат эту методику. Она нравится и имеет эффект, Запад все же опасается агрессивных действий со стороны России,

– добавил военный эксперт.

В то же время генеральный инспектор Вооруженных сил Германии Карстен Бройер говорит, что его страна готовится к возможному противостоянию с Россией. По его мнению, оптимальные условия для развязывания войны против НАТО у Москвы появятся в 2029 году.