Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Зазначимо, що генсек НАТО наразі виключив ймовірність війни Росії проти Альянсу, навівши кілька аргументів.

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Яка методика подобається росіянам

Як зазначив Жданов, зараз російська армія не має ресурсів для війни проти Альянсу. Максимум, що здатні росіяни – провокувати НАТО на агресивний крок щодо Росії.

Насправді Росія немає ресурсів. Вона не нападатиме першою, щоб не бути звинуваченою в агресії, але провокуватиме Захід й НАТО на агресивні кроки щодо себе,

– наголосив Жданов.

До речі, 2022 – 2023 роки відзначилися інтенсивними провокуваннями з боку Росії. Зокрема, росіяни над Чорним морем знищили американський безпілотник двома винищувачами, були провокації на кордоні з країнами Балтії, російський спецназ навіть викрав прикордонника однієї з країн.

Також у Балтійському морі росіяни намагалися здійснювати провокації, а російська авіація порушувала повітряний простір деяких країн НАТО.

Зараз росіяни трохи притихли, але я думаю, що вони продовжать цю методику. Вона подобається і має ефект, Захід все ж таки побоюється агресивних дій з боку Росії,

– додав військовий експерт.

Водночас генеральний інспектор Збройних сил Німеччини Карстен Бройєр каже, що його країна готується до можливого протистояння з Росією. На його думку, оптимальні умови для розв'язання війни проти НАТО у Москви з'являться у 2029 році.