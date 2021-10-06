Готовил теракты и поджог консульства на Закарпатье: СБУ разоблачила агента спецслужб России

Служба безопасности Украины предотвратила совершение террористических актов на Закарпатье и разоблачила агента российских спецслужб. Злоумышленник планировал осуществить поджог Генконсульства соседней страны и заказать убийство общественного деятеля.

Мужчина с помощью других злоумышленников пытался совершить теракты для дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе и дискредитации Украины на международной арене.

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Злоумышленник сбежал в Россию

Сейчас установили личность организатора преступлений. Он – уроженец Луганской области. По оперативным данным, мужчина скрывается на территории России. Его завербовали российские спецслужбы для проведения разведывательно-подрывной деятельности против госбезопасности Украины.

Продолжаются мероприятия по розыску и задержанию злоумышленника.



Правоохранители разоблачили агента спецслужб России / Фото СБУ

Детали разоблаченной преступной деятельности

По заданию своих "кураторов" агент планировал несколько поджогов – иностранного дипломатического учреждения, нескольких автомобилей с иностранной регистрацией, а также повреждение исторического памятника на Закарпатье.

Также злоумышленник искал исполнителя для убийства местного общественного деятеля. За совершение преступления он "гарантировал" 30 тысяч долларов.

Среди других "заданий" иностранного агента был сбор и передача спецслужбам России секретных сведений о военных объектах на территории региона.

Участников преступной схемы разоблачили

Во время следственно-оперативных действий сотрудники СБУ предотвратили совершение преступлений и разоблачили их участников.

В суд направили обвинительный акт в отношении организатора противоправной деятельности сразу по 3 статьям, в частности о государственной измене и организации террористического акта.