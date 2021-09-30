Готовили диверсии: СБУ обнаружила тайники боевиков с арсеналами

30 сентября 2021 , 18:39
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Источник:

СБУ

Сотрудники Службы безопасности предотвратили диверсии на линии разграничения. В Донецкой и Луганской областях они обнаружили два тайника боевиков, где был огромный арсенал.

Эти тайники обустроили участники диверсионно-разведывательных групп оккупантов.

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Один из тайников был в нескольких километрах от линии разграничения

На Луганщине тайник открыли в лесополосе – всего в нескольких километрах от линии разграничения. В нем нашли 126 тротиловых шашек, средства инициирования взрывов и 29 гранат.

В Донецкой области тайник был неподалеку Мариуполя. Оружие и взрывчатку нашли под землей.

Что было в тайнике наемников:

  • 3 цинковые коробки с патронами к зенитным установкам;
  • почти килограмм тротила;
  • 5 противотанковых и противопехотных мин;
  • 18 боевых гранат;
  • 60 лент с патронами к крупнокалиберным пулеметам;
  • автомат Калашникова;
  • минометную мину;
  • более 3000 патронов к стрелковому оружию различного калибра.


Один из тайников был вблизи Мариуполя / Фото СБУ


Наемники могли готовить диверсии / Фото СБУ

Боевики проводят штабные учения на оккупированных территориях

Отметим, что в это время на оккупированной территории российские наемники наращивают боевую готовность. Они проводят мобилизационные штабные учения, к которым привлекли и гражданские силы, и резервистов. "Зачет" будут принимать у боевиков 4 – 8 октября. Конечно все происходит под надзором инструкторов из государства-агрессора.

Автор: Ірина Пундор