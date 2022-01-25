Готовили нападения в приграничных регионах: СБУ обезвредила контролируемую Россией банду

25 января 2022 , 11:45
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Источник:

СБУ

Во время масштабной спецоперации сотрудники СБУ разоблачили организованную преступную группировку, которую координировали представители российских спецслужб. Действовали злоумышленники в Житомире и Харькове.

Что планировали злоумышленники

Организаторы банды готовили серию разбойных нападений на городские инфраструктурные объекты. В частности говорится и о коммерческих зданиях.

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По замыслу злоумышленников, это должно было привести к дестабилизации внутренней ситуации в регионах.

Правоохранители установили, что группу организовали двое местных жителей. Один из них имеет российское гражданство.

Под прикрытием якобы трудоустройства в охранной фирме, они подбирали "кандидатов" в состав банды. Для этого, использовали собственные связи среди представителей криминалитета,
– рассказали в Службе безопасности Украины.


Организаторы банды были местными жителями, а контролировали их российские спецслужбы

Во время обысков правоохранители изъяли:

  • взрывное устройство,
  • стрелковое оружие,
  • боеприпасы.

Кроме того, дома у организаторов банды СБУ обнаружила:

  • специальные технические устройства радиочастотного подавления,
  • черновые записи с планами по подготовке к разбойным нападениям,
  • средства связи,
  • компьютерную технику,
  • электронные носители информации с доказательствами противоправной деятельности.


Правоохранители провели обыски дома у злоумышленников

Сейчас продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для установления всех обстоятельств и привлечения к ответственности виновных.

Автор: Софія Мінджоса