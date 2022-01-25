Готовили нападения в приграничных регионах: СБУ обезвредила контролируемую Россией банду

Во время масштабной спецоперации сотрудники СБУ разоблачили организованную преступную группировку, которую координировали представители российских спецслужб. Действовали злоумышленники в Житомире и Харькове.

Что планировали злоумышленники

Организаторы банды готовили серию разбойных нападений на городские инфраструктурные объекты. В частности говорится и о коммерческих зданиях.

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По замыслу злоумышленников, это должно было привести к дестабилизации внутренней ситуации в регионах.

Правоохранители установили, что группу организовали двое местных жителей. Один из них имеет российское гражданство.

Под прикрытием якобы трудоустройства в охранной фирме, они подбирали "кандидатов" в состав банды. Для этого, использовали собственные связи среди представителей криминалитета,

– рассказали в Службе безопасности Украины.



Организаторы банды были местными жителями, а контролировали их российские спецслужбы

Во время обысков правоохранители изъяли:

взрывное устройство,

стрелковое оружие,

боеприпасы.

Кроме того, дома у организаторов банды СБУ обнаружила:

специальные технические устройства радиочастотного подавления,

черновые записи с планами по подготовке к разбойным нападениям,

средства связи,

компьютерную технику,

электронные носители информации с доказательствами противоправной деятельности.



Правоохранители провели обыски дома у злоумышленников

Сейчас продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для установления всех обстоятельств и привлечения к ответственности виновных.