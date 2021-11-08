"Готовился тайно": в реестрах нашли партию, созвучную с объединением Разумкова

Сергей Лещенко заявил, что Дмитрий Разумков основал свою партию еще более года назад. Сначала он назвал ее "Мы украинцы".

Строил карьеру отдельно от "слуг", – Лещенко

По словам нардепа, отдельную политическую карьеру Разумков начал строить еще в то время, когда занимал должность председателя Верховной Рады. Делал он это в тайне от партии "Слуга народа".

К теме Не хочет оставаться рядовым депутатом, – Рыбачук о межфракционном объединении Разумкова

Делал ее тайно, пока был спикером и называл себя "членом команды Слуги народа". А на самом деле уже строил свою политическую карьеру отдельно от "Слуги народа",

– заявил Лещенко.

Он отметил, что партию "Мы украинцы" переименовали в "Умная политика" еще 10 сентября 2020 года. Об этом говорится в реестрах.



Разумков якобы создал свою партию еще в прошлом году / Скриншот Сергея Лещенко

Что известно о политсиле Разумкова

7 октября 2021 года "слуги" отправили спикера Верховной Рады в отставку. На его место назначили Руслана Стефанчука.

Впоследствии Разумков заявил, что планирует создать собственную политическую силу.

Известно, что политик создаст межфракционное объединение "Умная политика". В него войдут по меньшей мере 25 нардепов от "Слуги народа". Их фамилии политик обнародовал 8 ноября.

Он рассказал, что уже на следующей неделе, с 15 ноября, председатель совета на заседании должен официально объявить о создании объединения.

Полный текст публикации Сергея Лещенко в фейсбуке:

Сегодня все обсуждают список депутатов, вступивших в группу Разумкова, которая пока хочет функционировать в формате "межфракционного объединения".

Новый бренд Разумкова называется "Умная политика". А я хочу обратить внимание на другое. Свой отдельный проект Разумков начал делать более года назад. Делал его тайно, пока был спикером и называл себя "членом команды Слуги народа". А на самом деле уже строил свою политическую карьеру отдельно от "Слуги народа". Потому что переименование партии " Мы украинцы" в партию "Умная политика" состоялось еще 10 сентября 2020 года. Такая информация содержится в регистрационных данных.

Мало кто обратил внимание, но также в сентябре 2020 года в эфире на канале Ахметова Разумков обозначил себя вне команды Зеленского.

Считаете ли вы необходимым лишить Разумкова депутатского мандата в связи с тем, что он является внефракционным, хотя должен быть в составе фракции "Слуга народа"?