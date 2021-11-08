"Готовился тайно": в реестрах нашли партию, созвучную с объединением Разумкова
Источник:телеграм-канал "ЛЕЩЕНКО ТУТ"
Сергей Лещенко заявил, что Дмитрий Разумков основал свою партию еще более года назад. Сначала он назвал ее "Мы украинцы".
Строил карьеру отдельно от "слуг", – Лещенко
По словам нардепа, отдельную политическую карьеру Разумков начал строить еще в то время, когда занимал должность председателя Верховной Рады. Делал он это в тайне от партии "Слуга народа".
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Делал ее тайно, пока был спикером и называл себя "членом команды Слуги народа". А на самом деле уже строил свою политическую карьеру отдельно от "Слуги народа",
– заявил Лещенко.
Он отметил, что партию "Мы украинцы" переименовали в "Умная политика" еще 10 сентября 2020 года. Об этом говорится в реестрах.
Разумков якобы создал свою партию еще в прошлом году / Скриншот Сергея Лещенко
Что известно о политсиле Разумкова
- 7 октября 2021 года "слуги" отправили спикера Верховной Рады в отставку. На его место назначили Руслана Стефанчука.
- Впоследствии Разумков заявил, что планирует создать собственную политическую силу.
- Известно, что политик создаст межфракционное объединение "Умная политика". В него войдут по меньшей мере 25 нардепов от "Слуги народа". Их фамилии политик обнародовал 8 ноября.
- Он рассказал, что уже на следующей неделе, с 15 ноября, председатель совета на заседании должен официально объявить о создании объединения.
Полный текст публикации Сергея Лещенко в фейсбуке:
Сегодня все обсуждают список депутатов, вступивших в группу Разумкова, которая пока хочет функционировать в формате "межфракционного объединения".
Новый бренд Разумкова называется "Умная политика". А я хочу обратить внимание на другое. Свой отдельный проект Разумков начал делать более года назад. Делал его тайно, пока был спикером и называл себя "членом команды Слуги народа". А на самом деле уже строил свою политическую карьеру отдельно от "Слуги народа". Потому что переименование партии " Мы украинцы" в партию "Умная политика" состоялось еще 10 сентября 2020 года. Такая информация содержится в регистрационных данных.
Мало кто обратил внимание, но также в сентябре 2020 года в эфире на канале Ахметова Разумков обозначил себя вне команды Зеленского.
Считаете ли вы необходимым лишить Разумкова депутатского мандата в связи с тем, что он является внефракционным, хотя должен быть в составе фракции "Слуга народа"?