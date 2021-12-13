Готовился три месяца: подробности кровавого взрыва в православной гимназии в России

В Серпухове 18-летний Владислав Струженков взорвал самодельную взрывчатку в православной гимназии при женском монастыре. В результате пострадали по меньшей мере 10 детей и подростков.

По информации Следственного комитета России, Струженков – жив, он в тяжелом состоянии находится в реанимации. Ранее ряд российских СМИ сообщал, что парень умер.

К теме В России парень взорвал себя на входе в женский монастырь

Что известно о нападающем

По информации СМИ, Струженков является выпускником этой православной гимназии. Предварительным мотивом преступления называют ненависть к педагогам и монахиням. Вероятно, что неприязненные отношения сложились еще во время учебы.

Парень мог быть жертвой буллинга

Источник также подчеркнул, что парень был жертвой буллинга в гимназии. Как сообщает телеграм-канал Baza, Струженков еще был в сознании, когда его забирали в больницу.

Нападающий рассказал, что готовился ко взрыву 3 месяца. Дома у него уже провели обыски и обнаружили детали самодельного устройства. Родители говорят, что в последнее время Владислав был в депрессии и принимал препараты.

Струженков приходил в гимназию больше недели назад

4 декабря Струженков уже приходил в гимназию и общался с одним из учеников. Предполагается, что устройство помогал делать соучастник. Правоохранители эту информацию не подтверждают.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело – по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатых веществ.

Читайте также В колледже в Черкасской области планировали массовый теракт

Последние случаи нападения учеников на учреждения в России:

В Казани сотрудники ФСБ задержали юношу, который готовил вооруженное нападение на одну из школ. При этом подросток убеждал, что к этому причастен и гражданин Украины.

В поселке Сарс возле Перми 12-летний школьник открыл огонь. Пострадавших не было, молодого человека вовремя остановили.

А в сентябре в Пермском университете устроил стрельбу с 6 жертвами Тимур Бекмансуров.

Смотрите видео, как происходила стрельба в Перми в сентябре 2021 года: