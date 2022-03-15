Готовим гумконвой в освобожденные села Николаевщины, – Ким
15 марта 2022 , 20:43Читати новину українською
Источник:Николаевская ОВА
Сейчас во всех направлениях Николаевщины идут бои. Однако местные власти готовятся к освобождению жителей из сел, в которых сейчас ситуация спокойнее.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Ранее он уже сообщал, что происходит "зачистка" некоторых сел.
К слову На Николаевщине идут бои: продолжается зачистка
А уже на завтра (16 марта 2022 года) готовят гуманитарный конвой в те села, которые уже освободили украинские защитники. Ориентировочно он состоится в 11 – 12 часов.
Мы предоставим все необходимое. Будем перемещать людей внутри области, кому это необходимо,
– отметил Ким.
Если вам нужна помощь с перемещением, обращайтесь по следующим контактным номерам:
- Баштанский район: 0968188116;
- Николаевский район: 0974551856.
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