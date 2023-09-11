Готовим усиление пакета оборонной поддержки от Германии, — обращение Зеленского 11 сентября
Источник:Владимир Зеленский
Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 сентября анонсировал новую помощь Германии. Украина получит больше оружия и средств противовоздушной обороны.
Также Украина работает над уменьшением бюрократии при представлении отчетов военными. Это должно ускорить поставки необходимого обеспечения вооруженным силам.
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Помощь от Германии
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении объявил об ужесточении пакета оборонной поддержки от Германии. В новую поставку войдет ПВО, артиллерия, техника – то, о чем на днях договаривались с руководителями страны.
Очень важно, что партнеры слышат потребности нашего государства, наших воинов, защиты нашей энергетики. Я уверен – будет результат,
– подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что продолжается работа с западными союзниками по предоставлению дополнительных систем ПВО.
Меньше ненужных бумаг
Также президент провел важные совещания, в частности с министром обороны Украины Умеровым, первым заместителем министра Павлюком и вице-премьером Федоровым по обеспечению Вооруженных сил.
Владимир Зеленский заверил, что сейчас идет работа над тем, чтобы максимально быстро поставлять военным все необходимое. Для этого необходимо провести цифровизацию учета.
Вообще бумажной работы в войсках должно стать значительно меньше, и точно не должно быть разницы между тем, что подается в отчетах здесь, в центре, и тем, в чем реально нуждаются ребята на "нуле",
– убежден президент.
Министерство обороны сейчас работает над перезапуском системы учета, в чем структуре помогает министерство цифровизации.
Российский террор продолжается
Президент подчеркнул, что в городах, где сейчас тихо, должны помнить о находящихся под вражеским огнем землях. Он добавил, что граждане должны быть нацелены на оборону государства так же, как и в первые дни.
В этот день под жестоким российским артиллерийским огнем оказался Никополь. Также оккупанты поразили Очаков Николаевской области, Херсон и другие города и села Херсонщины, Пологовский район Запорожской области. Донецкая область также сегодня ощутила российский террор – в частности, это касается Покровского, Бахмутского, Волновахского районов. Кривой Рог атаковали ракетами и шахедами.
Владимир Зеленский подчеркнул, что Кремлю не удастся одолеть украинцев.
Россия не надеется победить. Враг надеется только на то, что мы не выдержим. Украина должна выдержать. Все, что нас усиливает – приоритет. И только это – приоритет. Никакого послабления! И никому не позволим ослаблять Украину,
– акцентировал президент.
В конце Зеленский поблагодарил всех воинов и союзников за противостояние агрессору.