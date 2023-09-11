Готовим усиление пакета оборонной поддержки от Германии, — обращение Зеленского 11 сентября

Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 сентября анонсировал новую помощь Германии. Украина получит больше оружия и средств противовоздушной обороны.

Также Украина работает над уменьшением бюрократии при представлении отчетов военными. Это должно ускорить поставки необходимого обеспечения вооруженным силам.

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Помощь от Германии

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении объявил об ужесточении пакета оборонной поддержки от Германии. В новую поставку войдет ПВО, артиллерия, техника – то, о чем на днях договаривались с руководителями страны.

Очень важно, что партнеры слышат потребности нашего государства, наших воинов, защиты нашей энергетики. Я уверен – будет результат,

– подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что продолжается работа с западными союзниками по предоставлению дополнительных систем ПВО.

Меньше ненужных бумаг

Также президент провел важные совещания, в частности с министром обороны Украины Умеровым, первым заместителем министра Павлюком и вице-премьером Федоровым по обеспечению Вооруженных сил. Владимир Зеленский заверил, что сейчас идет работа над тем, чтобы максимально быстро поставлять военным все необходимое. Для этого необходимо провести цифровизацию учета.