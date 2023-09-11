Також Україна працює над зменшенню бюрократії при поданні звітів військовими. Це має прискорити постачання необхідного забезпечення Збройним Силам.

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Допомога від Німеччини

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні оголосив про посилення пакета оборонної підтримки від Німеччини. У нову поставку ввійде ППО, артилерія, техніка – те, про що днями домовлялися з очільниками країни.

Дуже важливо, що партнери чують потреби нашої держави, наших воїнів, захисту нашої енергетики. Я впевнений – буде результат,

– наголосив Зеленський.

Він додав, що продовжується робота з західними союзниками щодо надання додаткових систем ППО. Президент повідомив, що нові системи будуть в Україні.

Менше непотрібних паперів

Також президент провів важливі наради, зокрема, з міністром оборони України Умєровим, першим заступником міністра Павлюком та віце-прем’єром Федоровим щодо забезпечення Збройних сил. Володимир Зеленський запевнив, що наразі ведеться робота над тим, щоб максимально швидко постачати військовим все необхідне. Для цього потрібно провести цифровізацію обліку.