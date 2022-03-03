Готовимся к Блокаде Николаевщины, — председатель ОВА Виталий Ким

Сейчас в Николаевской области продолжаются жесткие бои с российскими захватчиками. Глава областной военной администрации Виталий Ким заявил, что регион готовится к блокаде.

В то же время он подчеркнул, что область продолжает жить: здесь, в частности, работают магазины. О ситуации на 20:00 3 марта Ким рассказал во время очередного своего видеообращения.

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Николаевщина готовится к блокаде

По словам Кима, здешние власти структурировали гуманитарный штаб. Непосредственно Ким издал распоряжение по поводу руководителя и его заместителя.

Почему мы это сделали – мы на всякий случай готовимся к блокаде. Сейчас нам очень помогают, в том числе, и наши иностранные друзья, и Киев, и Офис Президента. Мы сейчас комплектуем необходимый минимум. К нам уже приехали первые 2 вагона и 3 фуры. Что касается последнего, то 4 марта ожидаем еще 7 таких грузовиков,

– заметил глава Николаевской ОВА.

Он добавил, что все это будет собираться в определенных местах. А город будет все распределять по объектам критической инфраструктуры, по малобезопасным слоям населения. Вскоре все это должны привести в порядок.

Что касается текущей ситуации в Николаеве, то здесь сейчас работают магазины. Более того, власти региона договаривались, чтобы они не поднимали цены.

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Смотрите полное видео обращения Виталия Кима о ситуации на 20:00 3 марта

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