Готовимся к любому сценарию, – МВД о ситуации в Беларуси
Источник:"Свобода слова Савика Шустера"
Сейчас для Украины нет прямой угрозы со стороны мигрантов в Беларуси. Однако следует готовиться к различным сценариям.
Проходят командно-штабные учения полиции, Нацгвардии и пограничников. Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.
К теме это Искусственный кризис, автор которого Путин, а цель – весь Евросоюз, – Монастырский о мигрантах
Готовы противостоять угрозе
Кроме того, через 2 недели состоятся полевые учения отрядов территориальной обороны и местных патриотов.
Поэтому мы готовы к противостоянию любой угрозе,
– подчеркнул Монастырский.
Также министр убежден, что миграционный кризис на польско-белорусской границе – искусственный. Монастырский подчеркнул, что его спровоцировал президент России Владимир Путин. При этом цель – это не только Польша, а весь Европейский Союз.
Что происходит на границе
- Наплыв мигрантов в ЕС через Беларусь увеличился еще с сентября 2021 года. Однако ситуация обострилась 8 ноября. Тогда в ЕС пыталось прорваться очень много нелегалов.
- 12 ноября нелегалы тоже пытались прорваться через польскую границу. После задержания силовиками, они возвращались и ходили под оградой.
- В Польше убеждены, что самопровозглашенный президент Александр Лукашенко спровоцировал миграционный кризис на границе для дестабилизации ситуации в Евросоюзе.
- В украинской разведке предполагают, что у границы собралось около 15 тысяч человек.
- К слову, немецкий депутат Нильс Шмид предложил временно разместить мигрантов в Украине. Посол Украины в Германии раскритиковал такое предложение.