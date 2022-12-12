Готовиться нужно всегда: насколько возможен новый массированный удар России

Очевидно, российские оккупанты просто так не оставили бы планы полностью уничтожить критическую инфраструктуру нашего государства и погрузить людей в тотальный блекаут. В этом, в частности, уверены в Воздушных Силах.

После последнего массированного ракетного обстрела нашим энергетикам удалось восстановить большинство генерирующих мощностей и в очередной раз подтвердить, что Украина выстоится даже после атаки десятками ракет. В эфире национального телемарафона спикер командования Воздушных Сил Юрий Игнат не сказал точно, когда будет следующая атака, но призвал украинцев быть к ней готовыми.

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Авиация рассредоточена, но не следует расслабляться

По словам Игната, нужно очень осторожно относиться к информации о следующем ракетном ударе, чтобы не сеять панику. Однако, во всяком случае, к чему-то подобному лучше быть готовым всегда. Хотя и враг разбросал свои бомбардировщики, однако он все равно готовится к обстрелу.

Да, мы видим, что рассредоточена российская авиация, в том числе дальняя. Это Ту-95, Ту-160, Ту-22М. Произошло это из-за "хлопка", который произошел на российских аэродромах. Они по другим аэродромам рассредоточили самолеты, но в целом ракеты еще есть,

– сказал спикер ВСУ.

Кроме того, следует отметить, что на вопрос о "признаках потенциальной ракетной атаки" спикер Воздушных Сил не ответил. В то же время он лаконично отметил, что ничего не может сказать по этому поводу.

О каком "хлопке" говорил спикер

Цветение "хлопка", о котором упомянул Юрий Игнат во время своего включения, активно происходило на территории России на прошлой неделе. Тогда случились взрывы на российских авиабазах, в том числе "Энгельс" и "Дягилево". В результате были повреждены несколько вражеских бомбардировщиков.

Кроме того, вскоре российские СМИ опубликовали имена троих погибших военных. Среди них было даже 2 майора кремлевской армии. Речь идет о майоре авиации Евгении Навлютове и майоре Александре Шнотине.