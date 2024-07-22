Готовится еще 4 новых соглашения по безопасности для Украины, – Зеленский в обращении

Владимир Зеленский записал традиционное обращение к украинцам вечером 22 июля. Он анонсировал подготовку 4 новых соглашений по безопасности для нашей страны.

Президент Украины подвел краткие итоги этого дня.

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Зеленский сообщил о подготовке новых соглашений по безопасности

Гарант Украины отметил, что готовится еще 4 новые соглашения по безопасности для Украины. Так, уже в ближайшее время начнутся переговоры и должны довольно оперативно подготовить документы к подписанию.

Это для нас и оборонная поддержка, это для нас и финансы, и гуманитарное взаимодействие,

– отметил президент Украины.

По его словам, уже тогда будет почти 30 таких соглашений с украинскими партнерами. Он отметил, что была поставлена себе задача, чтобы это были разные страны – не только страны НАТО.

"Но все – одинаково готовы помогать нам в защите общих ценностей. И это будет. Что бы ни происходило в мире, нам нужны свои инструменты для поддержки наших людей, для поддержки нашего государства, свои договоренности по безопасности, которые будут работать при любых условиях. Именно так мы и движемся", – добавил он.

Президент подякував рятувальникам

Он выразил благодарность всем нашим людям – всем нашим спасателям ГСЧС Украины, которые работают для защиты жизней людей в разных наших регионах – и в тылу, и в прифронтовых и приграничных районах Украины.

"Те, кто всегда, при любых обстоятельствах, после российских ударов и обстрелов прибывает на место и делает абсолютно все, чтобы помочь как можно быстрее. Во всех регионах сохраняется функциональность наших государственных служб", – отметил президент.

Украинский лидер отметил работников ГСЧС Украины на Харьковщине – весь коллектив спасателей области. А отдельно – Андрея Сидорченко, Евгения Попова, Максима Гунько, Виктора Коваля, Сергея Лисицу. Он выразил им и их коллегам благодарность.

Также в обращение Зеленский отметил ГСЧС Украины на Херсонщине: все работники управления, а особенно – Иван Смоленский, Тарас Старищак, Сергей Ячменев, Владислав Пилипенко и Александр Васечко. Он также выразил им благодарность.

"И наша Сумщина – регион, который, к сожалению, тоже постоянно страдает от российского террора. Но и там, как и везде, наши спасатели всегда помогают. Спасибо всему коллективу Главного управления ГСЧС Украины на Сумщине, а особенно – Ярославу Самойленко, Олегу Морозу, Андрею Щенникову, Андрею Покидюку, Александру Клочкову и Руслану Пилипцу", – сказал Зеленский в обращении.

В конце обращения Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто защищает наше государство, наших людей, наши украинские интересы и всем в мире, кто нам помогает.