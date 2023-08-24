Война закончится на территории России, – Подоляк заинтриговал "сюрпризами" для россиян

Россия – это предсказуемая страна, поэтому вполне возможно, что оккупанты в День Независимости могут нанести удары ракетами и дронами. В то же время, Украина удивляет нестандартными решениями и спецоперациями.

Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Он отметил, что сейчас украинские спецслужбы откровенно говорят, что они планируют операции на оккупированных территориях. Эти операции достаточно успешные, эффективные и медийно-эффектные.

Важно Будем уничтожать дальше, – в ОП прокомментировали спецоперацию ГУР в Крыму

"О наших планах... Давайте, чтобы сюрпризы были сюрпризами", – сказал советник главы ОПУ.

Как Украина готовится к новым спецоперациям: смотрите видео

Как меняется отношение партнеров к спецоперациям Украины

Пол года или год назад партнеры говорили, мол, только по Крыму ничего не делайте. Такая позиция влияла на политические и логистические решения. Однако теперь спецслужбы комментируют спецоперации, ведь изменились общественные настроения, в том числе и у наших западных партнеров. Сейчас они совершенно сознательны.

На днях в Германии и США звучали заявления о том, что Украина в рамках международного права ведет свою оборонную войну и имеет право уничтожать любые объекты россиян на оккупированных территориях и в Крыму.

– отметил Подоляк.

Произошли изменения и теперь можно открыто говорить о том, что мы планируем операции и будем их осуществлять. В первую очередь, эти операции имеют ключевую задачу – уничтожение логистического обеспечения России. В то же время сама Россия будет выглядеть иначе.

"Нет традиционного российского нытья якобы "Украина совершила террористический акт". Ведь сегодня это выглядит инфантильно даже для глобальных медиа. Никто не комментирует уже это и не обращает внимания. Это все уже не имеет никакого смысла, потому что эта война закончится на территории России", – подчеркнул советник председателя ОПУ.

Спецоперация Украины в Крыму: коротко