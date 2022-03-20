Готовя наступление, российский генштаб Минобороны не имел объективной аналитики. – Подоляк

Одна из причин потрясающего фиаско "второй армии мира" РФ – это тотальные просчеты в стратегии и тактике. Очевидно, что российский Генштаб Минобороны абсолютно не имел объективной аналитики в отношении Украины.

Так считает советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

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По его словам, вся штабная аналитика подчиненных генерала Герасимова в России была выстроена на тезисах по российской пропаганде о "националистических батальонах".

По мнению Подоляка, еще одна причина, которая сейчас шокирует, – чрезвычайная смертность среди высшего оперативного командования РФ на территории Украины.

В частности, убиты шесть ключевых генералов:

командующий 8-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа РФ генерал-лейтенант Андрей Мордвичев

генерал-майор Тушаев (командир 141-го моторизованного полка Национальной гвардии),

генерал-майор Герасимов (первый заместитель командующего 41-й армии Центрального военного округа),

генерал-майор Колесников (командующий 29-й армии Восточного военного округа),

генерал-майор Суховецкий (заместитель командующего 41-й армии Центрального военного округа),

генерал-майор Митяев (командир 150-й мотострелковой дивизии).

Десятки полковников, среди них и заместитель командующего Черноморского флота, капитан первого ранга Палий, полковник Росгвардии Савватеев, руководивший отрядом СОБР во Владимирской области, командир 331-го полка ВДВ полковник Сухарев и другие офицеры.

Это признак тотальной неготовности армии. Воюют только количеством и крылатыми ракетами. Убиты десятки офицеров среднего и тактического уровней. Все это – непосредственные признаки слабой слаженности воинских частей, неготовности воевать в современных условиях,

– заявил Михаил Подоляк.

Советник главы ОП говорит, что это деморализует российскую армию – контрактники и срочники хоть и плохо понимают человеческую речь и написанное, однако осознали, что их высшее руководство абсолютно бездарное.

"Дальше – только массовые смерти российских военнослужащих в Украине", – добавил Подоляк.

Добавим, что в Минобороны Украины сообщили, что оккупанты перебрасывают очередные террористические группы для ликвидации власти. Ключевыми "мишенями" врага являются Владимир Зеленский, Андрей Ермак и Денис Шмыгаль.

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Текст публикации Михаила Подоляка:

Российский Генштаб МО абсолютно не имел объективной аналитики в отношении Украины. Отсюда тотальные просчеты в стратегии и тактике. Это первая причина потрясающего стремительно нарастающего фиаско "второй армии мира". Очевидно, что вся штабная аналитика подчиненных генерала Герасимова была выстроена на тезисах из роспропаганды о "националистических батальонах".

Вторая причина, которая сейчас шокирует, – чрезвычайная смертность среди высшего оперативного командования РФ на территории Украины. Убиты шесть ключевых генералов, вплоть до командующего 8-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа РФ генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева. Также уничтожены генерал-майоры Тушаєв (командир 141-го моторизованного полка Национальной гвардии), Герасимов (первый заместитель командующего 41-й армии Центрального военного округа), Колесников (командующий 29-й армии Восточного военного округа), Суховецкий (заместитель командующего 41-й армии Центрального военного округа), Митяев (командир 150-й мотострелковой дивизии).

Десятки полковников, в том числе заместитель командующего Черноморского флота, капитан первого ранга Палий, полковник Росгвардии Савватеев, руководивший отрядом СОБР во Владимирской области, командир 331-го полка ВДВ полковник Сухарев и другие офицеры.

Это признак тотальной неготовности армии. Воюют только количеством и крылатыми ракетами.

Убиты десятки офицеров среднего и тактического уровней. Все это – непосредственные признаки слабой слаженности воинских частей, отсутствия понятного тылового обеспечения, неготовности воевать в современных условиях.

Все это, без сомнения, деморализует российскую армию – контрактники и срочники хоть и плохо понимают человеческую речь и написанное, однако осознали, что их высшее руководство абсолютно бездарное. Итак, дальше – только массовые смерти российских военнослужащих в Украине.