Так вважає радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

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За його словами, вся штабна аналітика підлеглих генерала Герасимова в Росії була вибудувана на тезах із російської пропаганди про "націоналістичні батальйони".

На думку Подоляка, ще одна причина, яка зараз шокує, – надзвичайна смертність серед найвищого оперативного командування РФ на території України.

Зокрема, вбито шість ключових генералів:

командувач 8-ї гвардійської загальновійськової армії Південного військового округу РФ генерал-лейтенант Андрій Мордвічев

генерал-майор Тушаєв (командир 141-го моторизованого полку Національної гвардії),

генерал-майор Герасимов (перший заступник командувача 41-ї армії Центрального військового округу),

генерал-майор Колесников (командувач 29-ї армії Східного військового округу),

генерал-майор Суховецький (заступник командувача 41-ї армії Центрального військового округу),

генерал-майор Мітяєв (командир 150-ї мотострілецької дивізії).

Десятки полковників, серед них і заступник командувача Чорноморського флоту, капітан першого рангу Палій, полковник Росгвардії Савватеєв, який керував загоном СОБР у Володимирській області, командир 331-го полку ВДВ полковник Сухарєв та інші офіцери.

Це ознака тотальної неготовності армії. Воюють лише кількістю та крилатими ракетами. Убито десятки офіцерів середнього й тактичного рівнів. Усе це – безпосередні ознаки слабкої злагодженості військових частин, неготовності воювати в сучасних умовах,

– заявив Михайло Подоляк.

Радник глави ОП каже, що це деморалізує російську армію – контрактники і строковики хоч і погано розуміють людську мову та написане, проте усвідомили, що їхнє вище керівництво абсолютно бездарне.

"Далі – лише масові смерті російських військовослужбовців в Україні", – додав Подоляк.

Додамо, що у Міноборони України повідомили, що окупанти перекидають чергові терористичні групи для ліквідації влади. Ключовими "мішенями" ворога є Володимир Зеленський, Андрій Єрмак та Денис Шмигаль.

Важливо – У РФ готуються задіяти у війні неповнолітніх:



Текст публікації Михайла Подоляка:

Російський Генштаб МО абсолютно не мав об'єктивної аналітики щодо України. Звідси – тотальні прорахунки в стратегії й тактиці. Це перша причина приголомшливого фіаско "другої армії світу", що стрімко наростає. Очевидно, що вся штабна аналітика підлеглих генерала Герасимова була вибудувана на тезах із роспропаганди про "націоналістичні батальйони".

Друга причина, яка зараз шокує, – надзвичайна смертність серед найвищого оперативного командування РФ на території України. Вбито шість ключових генералів, аж до командувача 8-ї гвардійської загальновійськової армії Південного військового округу РФ генерал-лейтенанта Андрія Мордвічева. Також знищені генерал-майори Тушаєв (командир 141-го моторизованого полку Національної гвардії), Герасимов (перший заступник командувача 41-ї армії Центрального військового округу), Колесников (командувач 29-ї армії Східного військового округу), Суховецький (заступник командувача 41-ї армії Центрального військового округу), Мітяєв (командир 150-ї мотострілецької дивізії).

Десятки полковників, зокрема заступник командувача Чорноморського флоту, капітан першого рангу Палій, полковник Росгвардії Савватеєв, який керував загоном СОБР у Володимирській області, командир 331-го полку ВДВ полковник Сухарєв та інші офіцери.

Це ознака тотальної неготовності армії. Воюють лише кількістю та крилатими ракетами.

Убито десятки офіцерів середнього й тактичного рівнів. Усе це – безпосередні ознаки слабкої злагодженості військових частин, відсутності зрозумілого тилового забезпечення, неготовності воювати в сучасних умовах.

Все це, без сумніву, деморалізує російську армію – контрактники і строковики хоч і погано розуміють людську мову та написане, проте усвідомили, що їхнє вище керівництво абсолютно бездарне. Отже, далі – лише масові смерті російських військовослужбовців в Україні.