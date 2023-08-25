Сюрпризы от ГУР и СБУ скоро страшно напугают врага: интервью с Подоляком

Украинские разведчики 24 августа высадились в Крыму. В дальнейшем количество таких точечных операций от наших спецслужб на оккупированных территориях Украины может значительно увеличиться.

Скоро сюрпризы от ГУР и СБУ изрядно напугают российских захватчиков и введут их в заблуждение. Больше об этом и почему украинские спецслужбы начали откровенно рассказывать о своих операциях – читайте в эксклюзивном интервью 24 Канала с советником главы Офиса Президента Украины Михаилом Подоляком.

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Напомним, что в первой части интервью мы уже писали о смерти Евгения Пригожина, что теперь будет из ЧВК "Вагнера" и кого могут убрать следующим после предводителя вагнеровцев. Подробности – читайте по ссылке.

ВСУ уничтожат все российское в Крыму

Кирилл Буданов заявил, что у нас сейчас есть способность поразить любую часть временно оккупированного Крыма. И появляется новость о том, что украинские военные совершили высадку в Крыму в рамках спецоперации. Там произошло сражение с участием плавсредств и авиации.

Кирилл Буданов совершенно точно говорит о том, что понимает. Безусловно, мы хотели бы, чтобы война уже сегодня была на территории Крыма. Но давайте будем сознательны – когда что-то анализируется, мы исходим из того, что есть определенные договоренности относительно объемов оружия, которое будет в то время, о котором договорились. А не через 3 – 6 месяцев.

То есть, ты понимаешь свой инструмент, видишь, что договоренности выполняются абсолютно четко в конкретные сроки. Если они не выполняются, то есть некоторое затягивание войны. Мы это с вами видим и понимаем.

Буданов гораздо глубже и совершенно точно понимает, что будет происходить в Крыму. Что касается своего Крыма, давайте правильно говорить – это временно оккупированная территория. Там должно быть уничтожено все российское: стратегические склады, аэродромы, незаконные сооружения, такие как Керченский мост.

И это будет сделано, потому что это один из ключей, как Азовская акватория, Мелитополь и Бердянск. Это один из ключей к ускорению финала этой войны. Нет никакого варианта выиграть эту войну, не уничтожив транспортно-логистический коридор под названием полуостров Крым. Поэтому будем уничтожать.

Буданов прав – сегодня есть уже все инструменты. Желательно только, чтобы количество этих инструментов было увеличено. Это важно и об этом договаривается президент. Кстати, когда президент ездит с визитами к нашим партнерам, он говорит об этих инструментах в большем объеме. Которые, кстати, позволяют достичь отдаленных уголков, где россияне скрываются.

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Россияне должны бояться Украину

Совершенно ясно, что сейчас и ГУР, и СБУ владеют технологиями, которые позволят посоревноваться за контроль в Черноморской акватории. Когда мы говорим, почему какие-то неустановленные беспилотники летают над "Москва-Сити" или где угодно – очень важно, чтобы война переносилась на территорию России.

Это не значит, что Россия будет больше или меньше бить ракетами по территории Украины. Нет соответствующей связи между атаками беспилотников неустановленной природы по территории России и ее атаками крылатыми баллистическими ракетами по территории Украины.

Россия в любом случае будет бить по территории Украины, пока у нее есть возможность убивать гражданское население и уничтожать гражданскую инфраструктуру. Поэтому когда мы говорим о ракетных атаках России, единственное, что нужно делать и о чем заботится правительство и президент Украины – договариваться с партнерами об увеличении систем противоракетной обороны.

Россия не бьет по военным целям, а бьет по большому объему наших городов и населенных пунктов. Так что нет никакой связи между атаками беспилотников по "Москва-Сити" и атаками крылатых ракет по территории Украины.

Психологически эти беспилотники создают соответствующие настроения российских сообществ. Они понимают, что Россия слаба и фиктивна. Речь идет о мифах относительно тотального контроля над всем, а также о том, что "Панцирь" является абсолютно успешной системой. Это очень важно.

Что касается начала хаоса в самой России, то создание соответствующих настроений в России – одна из ключевых задач всех, кто имеет прямое или косвенное отношение к постоянным атакам неустановленных дронов на территории России. Нам нужны три составляющие:

чтобы Россия говорила исключительно о том, что им страшно, что они не ощущают защиты от путинской вертикали;

чтобы Россия начинала все больше ощущать на своей территории войну;

чтобы эта истерия охватывала большое количество россиян и они начинали убегать, кричать, отказываться мобилизоваться и т.д.

То есть Россия должна зайти в эти "смутные времена", которые строит Путин. Вместе с подозрением друг к другу, чтобы продолжали писать огромное количество доносов и чтобы они застряли в 1937 году, когда всех арестовывают или уничтожают.

Россияне пишут доносы и в это время летают неустановленные беспилотники. Они испуганы, кричат. Постепенно возвращаются люди из зоны "СВО" и начинают высказывать определенные претензии к России.

Украинцы, когда видят беспилотники в украинском небе, не бегут же к президенту Владимиру Зеленскому и не просят остановить войну. Почему вы думаете, что на территории России так будут делать?

Это не вопрос, что беспилотник над Москвой должен привести к тому, что российское общество будет кричать, чтобы остановить войну. Нет, это о соответствующем психологическом состоянии, когда им будет страшно и они будут понимать, что все будет очень плохо.

Не просто санкции, мало денег или мобилизация в любой момент. А то, что в любой момент может прилететь "дрон вазмездия". Это вообще не о том, чтобы остановить войну, потому что ее нельзя остановить. Россия должна проиграть в войне. Я хочу, чтобы это было понятно, потому что нет компромисса.

Это не значит, что "давайте остановим войну, а потом скажем, что это не мы". Потому что Россия умеет эффективно работать над созданием иллюзий, мотивов войны. Сегодня Путин во время выступлений периодически говорит, мол, "это не мы воюем – это НАТО воюет, а мы защищаемся".

То есть, они пришли нас убивать в 2014 году, и они "защищают". Сознательно подготовили себе анклавы, аннексировали маленькие клочки территории, чтобы после этого пойти с полномасштабной войной и сказать, что они здесь что-то "защищают".

Это не ваше. Никакого российского Донбасса или Крыма – нет. А существует оккупационная группировка – Россия, которая сознательно при тотальной поддержке пришла убивать украинцев. Независимо от того, кто они, о чем говорят, что любят и т.д.

Поэтому для нас беспилотник на территории России это о другом – измененном психологическом состоянии. Они должны бояться слова "Украина". Они не должны смотреть в нашу сторону. Не только не должны смотреть вверх, но и в сторону Украины.

Поэтому это не вопрос, что они прибегут и будут говорить Владимиру Путину остановить войну. Более того, мечта Путина – остановить не войну, а конфликт большой интенсивности. Это его ключевая мечта, которую поддерживают пророссийские сети даже среди наших стран-партнеров.

Так, существенное снижение интенсивности боевых действий позволит Путину апгрейдить армию, проводить дополнительную милитаризацию, накопить ресурс. А также оставить линию разграничения, которая есть сегодня. Оставить оккупированные территории, дополнительно их заминировать. Не будет никаких вложений денег в развитие.

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И втянуть нас в стандартный "минский формат", где мы просто друг другу будем что-то говорить, а Россия будет постепенно наглеть. После этого будут какие-то провокации, постепенно будет увеличиваться количество политических убийств на территории Украины.

Там нет никаких желаний закончить, проиграть войну. Ибо любой проигрыш войны будет означать не просто политическую смерть Путина. Так что дроны над Москвой – это эффектный переход к другой стадии войны.

Что ждет Крым

Все "диванные эксперты" говорят, что надо ударить по Керченскому мосту. А затем в разведке заявляют о высадке десанта в Крыму. Когда мы освобождали наши восточные территории, то использовали "тактику тысячи порезов". А в Крыму сейчас будут такие точечные уколы? Мы будем заходить, делать свое дело и возвращаться?

Давайте "экспертам" оставим возможность комментировать и давать совершенно "крутые" рекомендации. Если ты чувствуешь себя мощно на диване, то "имеешь право" четко говорить Генштабу или Буданову, где и что они должны делать.

ГУР, СБУ, Генеральный штаб и Валерий Залужный абсолютно осознают, каким образом нужно увеличивать давление на полуостров Крым – что нужно делать, в какое время и когда наносить удары.

В Крыму украинские спецслужбы установили флаг: смотрите видео

Вы абсолютно правы. Мы увидим существенное увеличение числа этих точечных ударов, которые будут пугать, отвлекать внимание и точно вводить в заблуждение российских военных аналитиков. Имею ввиду тех, которые работают при генштабе минобороны России.

Для нас есть три классических задачи, которые нужно решать, имея при этом еще и дефицит оружия:

совершенно точно быть непредсказуемыми для России;

минимизировать свои потери;

компенсировать дефицит оружия, прежде всего авиационный и снарядный компонент, а также дальнобойные ракеты.

Наши планировщики акций по Крыму и другим оккупированным территориям абсолютно точно работают в рамках эффективной сценарной технологии. Думаю, что эта технология доведет до правильного финала все, что мы сегодня делаем по линии фронта.

Я оптимистично смотрю, что сегодня происходит по линии фронта. Имею ввиду оптимистично относительно того, как эффективно на этом этапе работают Вооруженные Силы Украины. Они повышают накопительный эффект и провоцируют панические настроения в вооруженных силах России. Это очень хорошо, учитывая инструмент, который есть у нас и который накопила Россия.

Западные медиа любят учить ВСУ воевать

Кстати, пока мы сражаемся огромными усилиями западные медиа рассказывают нам, как это нужно делать. В то же время президент Турции Реджеп Эрдоган собрался ехать к Владимиру Путину в Россию, потому что тот теперь боится летать. Кроме того, Эрдоган призывает к немедленным российско-украинским переговорам.

Сегодня крутой день – 24 августа, потому можно об этом говорить. Многие могут что-то говорить, но когда возникает кризис – лишь некоторые готовы проявить свою смелость. Вот Украина сегодня проявляет смелость даже не отдельными людьми.

У нас есть разные люди, но в целом наше государство выбрало для себя одну опцию – защитить демократию и свободу. Мы выбрали для себя крайне тяжелую дорогу и по ней идет Украина. Это не значит, что другие люди, стоящие рядом с нами – плохие. Это означает только то, что не так много смелых людей вообще. Немногие люди готовы брать на себя всю ответственность.

Относительно западной печати. Мне нравится, когда люди сидят в десяти тысячах километров и рассуждают как в Украине кто-то должен воевать, потому что это игра такая – ты сидишь за компьютером и видишь все. Есть анонимный источник, который "совершенно точно понимал" в начале войны, как она будет идти. Этот же анонимный источник говорил, что Украина и трех дней не выстоит, а сейчас рассказывает, как нужно, чтобы развивалось контрнаступление.

Я к этому отношусь спокойно, потому что нужно просто идти вперед, даже когда тяжело. Сегодня тяжело, потому что уже 18 месяцев войны. В информационную эпоху это промежуток времени, когда ты десятки раз переосмыслил свою жизнь, кто ты.

Мы будем видеть все больше экспертных комментариев не только западной прессы, но и внутренней. Комментариев от людей, находящихся вдали от войны, но имеющих свое понимание политики, как нужно воевать и почему вокруг все предатели. Кроме диванных экспертов – они не предатели, а патриоты.

Так что спокойно относимся к этому. Наша задача – продолжать идти по этой дороге, поддерживать. У меня нет никакого сомнения, что Украина гораздо более мощная, чем кому-то кажется.

Я не сомневаюсь, что есть множество людей, которые уже не позволят этой войне дойти до компромисса. Есть огромное количество уставших людей, которые прошли через эти 18 месяцев, но которые не уйдут с переднего края.

Эрдоган не имеет права говорить о "немедленных переговорах"

Насчет Эрдогана. Это странно. Что такое немедленные переговоры? Потому что "немедленно сесть за стол переговоров" означает – "немедленно подпишите капитуляцию, вы проиграли". Любые переговоры сегодня – это то, о чем грезит Путин, потому что это означает немедленную капитуляцию Украины после 18 месяцев.

Поэтому Эрдоган должен говорить не об этом. Если он хочет жить в более или менее стабильном мире, где есть определенные правила и где лидеры других стран, которых он приглашает, не боятся к нему прилетать – то должен говорить, чтобы Украине дали все необходимое оружие.

Потому что это деэскалация. И чем быстрее нам дадут все необходимое оружие, тем быстрее война закончится справедливо. И мы вернемся в другой глобальный миропорядок, где будут правила и т.д.

Не может лидер другой страны говорить Украине после 18 месяцев проиграть войну, потому что это неуважение к героям. Когда ты слышишь "немедленные переговоры", это значит проигрыш войны. Следовательно, какие-либо предложения по переговорному процессу и немедленному прекращению огня – это не вопрос Эрдогана или другого лидера той или иной страны.



Реджеп Эрдоган и Владимир Путин / Getty Images

Вопрос к лидерам другой страны стоит по-другому. Вы хотите жить в мире, где есть правила? Если да, то это поддержка Украины в любом виде: оружие, деньги, дипломатия, информация. Если вы хотите жить в мире, где волк будет наказывать силой, потому что есть ядерное оружие, тогда, конечно, озвучивайте такие "феерические предложения" относительно немедленного переговорного процесса.

Я задаю встречный вопрос: немедленные переговоры с Россией о чем? О том, что она хочет оставить за собой захваченные территории или о том, что она не хочет проиграть, чтобы не отвечать за военные преступления. Об отмене санкций или ордера на арест Путина – о чем должны быть переговоры?

Когда человек выходит и с таким пафосом говорит о "немедленных переговорах", нужно, чтобы там были опции. О чем переговоры: о непроигрыше России, немедленном прекращении огня или о том, что она останется на оккупированных территориях?

Это будет означать, что многие люди, герои, которые сегодня защищают демократию, будут уничтожены. Рано или поздно, в разных уголках земли, потому что Россия яростно ненавидит сегодняшнюю Украину, ее лидеров. Нет разницы – военных, политических, общественных или волонтеров.

И Россия будет уничтожать их. Поэтому нам предлагают сесть за стол переговоров, чтобы нас потом уничтожали. Ну и главное, а кто сказал, что Россия будет выполнять договоренности?

Детали первых переговоров с Россией в Минске

В течение двух прошлых недель появилось много подробностей от ГУР и СБУ об операциях на Крымском мосту и т.д. То, о чем мы раньше говорили завуалировано, сейчас прямо озвучивают. В какой момент мы озвучим подробности, как происходили первые переговоры с Россией, куда звали Украину?

Мы это озвучим безусловно. Мы уже немного отодвигали занавес: была достаточно жесткая реакция Украины – нашей делегации на то, что предлагала Россия. Тогда страна-агрессор, очевидно, приехала зачитать капитуляцию. Мы не могли принять этого, и начинали сопротивление.

Делегация на тот момент преследовала одну ключевую цель, которой мы, к сожалению, не достигли. Она заключалась в том, чтобы к моменту переговоров остановить боевые действия, а в это время Украина могла бы получить возможность переформатироваться. Речь идет прежде всего о Вооруженных Силах.



Делегация Украины на переговорах в Минске / Твиттер Михаила Подоляка

Россия в начале войны совершенно четко себя считала страной, готовой поставить Украину на колени за считанные дни. То есть нет никаких изюминок, о чем можно было с ними договориться. В конце концов, вы не можете договориться с людьми, которые инфантильны с точки зрения интеллектуального развития и совершенно не понимают, что такое Украина, западные демократии и что это не 2014 год.

Россия жила в своем обезображенном мире, где бегают "банды нацистов". Это влюбленная в свою же пропаганду дикарская орда, приехавшая с тобой говорить о том, в чем не разбирается.

Мне кажется, что исторически в какой-то момент нужно было принять соответствующие решения: либо идти по пути постоянных уступок России, что, к сожалению, сопровождало и новейшую историю Украины, либо нет.

Сегодня эти точки над "и" ставятся большой ценой. И очень символично, что мы говорим об этом 24 августа. Сегодня действительно вопрос независимости. Она не какая-то абстракция. К сожалению, независимость – это всегда кровь героев. XXI век – не исключение.

Те страны, которые преуспели – очень сложно боролись за свою независимость, выплачивали огромные долги перед историей. Сегодня Украина делает то же самое. И потому с Россией нет смысла о чем-то договариваться.

А что россияне тогда хотели? Чтобы мы сдались и сказали им "оккупируйте Украину" или отдали какие-то определенные регионы?

Нет, чтобы мы всю Украину отдали. Это были неадекватные люди. Они говорили, что украинцы должны сложить оружие и отойти в места постоянной дислокации. И при этом считать, что россияне дальше никуда не пойдут, не будут убивать и разрушать. Они хотели взять под контроль всю Украину.

Учитывая, что мы слышим, что мы видим с первого дня – если Украина пойдет на определенные договоренности с Россией, это означает, что страна-агрессор достигла своих целей и уничтожит Украину.

То есть вы должны осознавать это и принять для себя соответствующие решения. При этом понятна тяжесть момента и того, что мы сегодня чувствуем. Война длится 18 месяцев: постоянные обстрелы, постоянный дискомфорт. Мы понимаем, что сегодня не можем строить определенные планы на будущее.

К тому же, видим постоянные странные публикации в медиа наших партнеров. Но я бы не обращал на них много внимания, потому что они оторваны от реальности. Это нормально, потому что у них другие жизненные приоритеты, это не имеет отношения к нам.

Главное, чтобы партнеры все же оставались солидарными с Украиной и продолжали поддерживать нас оружием. Хотелось бы одного – чтобы поставка оружия была быстрее.

Почему ГУР и СБУ начали говорить об операциях в Крыму

24 августа в "Москва-Сити" объявили выходной день. По-видимому, думают, что уже пятый дрон может туда прилететь. Это единственный выходной день, гарантированный украинцам Конституцией, но у нас его нет, потому что у нас военное положение, а у россиян – он есть. Что будет 24 августа на временной территории и что будет у нас сегодня?

Россия, безусловно, сегодня может использовать ракеты и дроны. Более того, ночью они уже это сделали по городу Днепр – гражданскому населению, гражданской инфраструктуре. Там нет никаких военных объектов, только маленькие МАФы.

Безусловно, это "военные объекты", потому что они производят шаурму, а россияне, по-видимому, считают, что шаурма – это их культурное наследие. Но Россия каждый день это делает – обстреливает Украину. Я не вижу здесь особенностей. Россия является предсказуемой страной.

Момент попадания дрона в "Москва-сити": смотрите видео

Что касается наших планов, то лучше, чтобы сюрпризы оставались сюрпризами. Это очень важно. Мне нравится, что сегодня наши спецслужбы открыто говорят, что они планируют определенные операции на оккупированных территориях. Эти операции достаточно успешны, эффективны, эффектны и это очень хорошо.

Почему изменилось то, что они это комментируют? Потому что сегодня изменились общественные настроения, в частности, у наших западных партнеров. Еще полгода или год назад нам говорили: "Нет-нет, только давайте по Крыму, ничего не делайте". Это влияло на определенные политические и логистические решения. Сегодня они совершенно сознательны.

23 августа Анналена Бербок (министр иностранных дел Германии – 24 Канал), и несколько сенаторов из Конгресса Соединенных Штатов заявили о том, что Украина в рамках международного права ведет свою оборонную войну.

Поэтому имеет право уничтожать любые российские объекты в Крыму и на других оккупированных территориях. То есть изменение произошло, и сегодня можно соответственно открыто говорить о том, что мы планируем операции и будем их осуществлять.

Эти операции имеют ключевую задачу – уничтожать логистическое обеспечение России. Да и саму Россию уже приучили к тому, что война будет иметь немного другой вид. Нет больше этого традиционного российского скуления, мол, Украина совершила террористический акт или что-то подобное.

Это выглядит очень инфантильно, даже для глобальных медиа. Никто этого уже не комментирует. Больше никто не обращает внимания на то, что кто-то из России скулит о каких-то терактах. Нет уже ни малейшего смысла маскировать это, потому что эта война закончится только на территории России.