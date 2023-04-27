Готовят ли россияне "жест доброй воли" в Крыму: Гуменюк оценила маневры врага

Россияне опустошили склады с бронетехникой во временно оккупированном Крыму. Так что в сети появились теории, что враг может готовиться к "жесту доброй воли" с полуострова.

Эту теорию в эфире 24 Канала прокомментировала руководительница объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк. Она заявила, что пока не стоит делать такие оптимистичные прогнозы.

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Россияне готовятся к бегству из Крыма?

Собеседница акцентировала, что даже те "жесты доброй воли", которые россияне уже осуществляли, были спровоцированы очень мощной и тщательно спланированной работой Сил обороны Украины.

Оккупанты на эти "жесты" пошли только тогда, когда осознали, что перспектив у них уже нет. Поэтому той ниточкой, которая еще соединяла их с какими-либо более или менее перспективами выживания, они и пользовались,

– подчеркнула Наталья Гуменюк.

В качестве примера она вспомнила Антоновский мост, по которому россияне бежали из Херсона на левобережье Херсонской области, и катера, на которых россияне сбежали с острова Змеиный.

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"Поэтому мы не говорим о "жесте доброй воли". Мы говорим о том, что они, вероятнее всего, эти маневры совершили с целью усиления на определенных направлениях", – заявила пресс-секретарь Оперативного командования "Юг".

В частности, речь идет об усилении на Запорожском направлении и закреплении на Херсонском направлении для того, чтобы сдержать хотя бы первую волну наступления Вооруженных Сил Украины.

В любом случае, мы продолжаем контрбатарейную борьбу, надеясь на помощь движения сопротивления и эффективную работу нашей разведки для того, чтобы мы четко знали, куда они переместились и как нам нужно работать,

– резюмировала Наталья Гуменюк.

Маневры россиян в Крыму