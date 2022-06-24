Готовятся к контрнаступлению ВСУ: россияне строят фортификационные сооружения в Мариуполе

Российские военные временно оккупировали уничтоженный Мариуполь после того, как ВСУ отдали приказ прекратить оборону города. Однако наши воины готовы деоккупировать Мариуполь, как в 2014 году, из-за чего оккупанты уже готовятся к контрнаступлению ВСУ.

За сооружениями оккупанты вырывают окопы и располагают технику

Российские войска в Мариуполе строят фортификационные сооружения под видом жилых домов. Законный мариупольский мэр Вадим Бойченко сообщил, что оккупанты готовятся к контрнаступлению ВСУ и хотят использовать мариупольцев как живой щит.

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По его словам, работы продолжаются в северо-западной части Мариуполя, откуда может быть контрнаступление ВСУ. Местные жители рассказывают, что за сооружениями, которые строят россияне, войска агрессора вырывают окопы и располагают технику.

Циничные россияне не выпускают мирных людей из города, чтобы впоследствии прикрываться ими.

Без лишнего разглашения оккупанты начали строить якобы жилые дома. Работы идут в северо-западной части почти на границе территории города. То есть именно с ориентировочного направления контрнаступления ВСУ. Есть информация от мариупольцев, что за этими новыми сооружениями оккупанты сразу вырывают окопы и размещают технику. А людей не выпускают из города, чтобы потом прикрываться мирными жителями,

– рассказал Вадим Бойченко.



Россияне строят фортификационные сооружения в Мариуполе / Фото мэрии Мариуполя

Что известно о ситуации в Мариуполе

Вооруженные Силы Украины с начала полномасштабной войны держали оборону в Мариуполе, давая отпор врагу, значительно превосходившему в количестве. В мае украинским защитникам Мариуполя был приказан прекратить оборону и сохранить жизнь. Наши воины и тела погибших были эвакуированы на оккупированные территории и должны были обменять на российских пленных.

Россия уничтожила Мариуполь практически полностью: в городе гуманитарная катастрофа из-за проблем с водой и пищей. Также в городе фиксируют случаи холеры. По предварительным данным Мариупольского городского совета, в городе из-за российской агрессии погибли около 22 тысяч человек. Еще более 100 тысяч человек продолжают жить под оккупацией.

Недавно стало известно, что россияне перебрасывают силы из Мариуполя. Большие колонны российской техники покидают Мариуполь и Мариупольский район и направляются в направлении Бердянск – Пологи, что в Запорожской области.

Сообщалось, что оккупанты выводят большинство военного контингента из Мариуполя. Город находится в руках местных коллаборантов, осуществляющих определенные функции под наблюдением "смотрящих" из России. Для охраны и обеспечения безопасности россиян в городе и за его пределами осталась часть российских военных.

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