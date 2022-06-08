Готовятся к "референдуму": россияне в Херсонской области проводят пропагандистский "опрос"

Российские оккупанты в Херсонской области продолжают готовить почву для проведения псевдореферендума относительно возможного присоединения региона к России.

По данным украинской разведки, для этого на захваченных территориях области проводят фейковый "социальный опрос".

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Гражданам поступают звонки и неизвестные предлагают ответить на ряд манипулятивных вопросов, которые должны повлиять на их отношение к России, войне, оккупации и лично Владимиру Путину.

Основные вопросы:

Как вы оцениваете обстановку в вашем регионе?

Как вы оцениваете обстановку в городе Херсон?

Что нужно сделать местным властям для улучшения условий жизни?

Как вы относитесь к специальной военной операции в Украине?

Как вы относитесь к Владимиру Путину?

Как вы относитесь к российской армии?

По вашему мнению, нужно ли Херсону входить в состав России или идти по пути "ЛНР" и "ДНР", или войти в состав "республики Крым"?

Есть ли родственники в Украине и России?

Что стоит сделать украинской власти: забыть о регионе, оставить в покое, списать долги. Что стоит сделать России для региона: улучшить образование, пенсии, дороги и тому подобное?

"Результаты" псевдоопроса могут выдать как иллюстрацию лояльности местного населения к оккупантам. Ведь никакого контроля относительно "чистоты" итога такого исследования нет и быть не может.

Большинство жителей временно оккупированных территорий Херсонской области отказываются отвечать на вопросы оккупантов. Те же, кто под давлением соглашается, не могут дать искренний ответ из-за опасений за собственную безопасность,

– заявили украинские разведчики.

Следовательно, даже если проведение так называемого "референдума" будет невозможным, область могут попытаться "присоединить" на основании результатов "социального исследования", где украинцы якобы "выразили поддержку оккупационного режима".

Как херсонцы страдают от действий оккупантов

Местное население Херсонской области не поддерживает захватчиков. Те даже вынуждены платить деньги, чтобы люди брали российские паспорта.

Недавно российские оккупанты перестали впускать и выпускать людей с территории временно оккупированной Херсонской области. А высшие офицеры позволили подчиненным военным расстреливать мирное население.

Кроме того, оккупанты похищают местных фермеров и начинают их пытать. Все ради того, чтобы продолжали свой агробизнес. Впоследствии оккупанты заберут часть урожая.

Ранее, еще в апреле, похожую информацию обнародовала бывшая уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. По ее словам, захватчики требовали, чтобы фермеры делились с ними частью урожая.

Кроме того, оккупанты, как всегда, занимаются кражами. Они вывозят украинские фрукты и овощи из Херсона во временно оккупированный Крым, где продают с надписью "Из Херсона".

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