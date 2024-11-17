Россияне давят на 6 направлениях, есть ли признаки подготовки к наступлению на Запорожье: обзор фронта ISW

Российские войска продвинулись в районах Сватово, Кременной, Часового Яра, Торецка, Покровска и Курахово. Однако, пока нет доказательств, подтверждающих подготовку наступления оккупантов в Запорожской области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW) за 17 ноября.

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Основные боевые действия происходили на нескольких ключевых направлениях, в частности в Курской области, на Востоке Украины, Донецкой области и Запорожье.

Операция ВСУ в Курской области

Российские войска 15 и 16 ноября продолжали штурмовать так называемый "украинский плацдарм" в Курской области. По сообщениям российских "военкоров", боевые действия сосредоточились в районах Малой Локни (севернее Суджи) и Мартыновки (северо-восточнее Суджи). В этих районах российские силы утверждали, что отбросили украинских военных.



Курская область / Инфографика ISW

В то же время сообщалось о контратаках ВСУ возле Кореневого в районах Дарьиного, Новоивановки и Ольговки. Российские источники утверждали, что эти контратаки не имели успеха.

Александр Павлюк, командующий Сухопутных войск ВСУ, заявил, что украинские силы уничтожили 17 единиц бронетехники и танков во время одного из механизированных штурмов российских войск в неопределенной части Курской области. Отчет ISW предполагает, что речь идет о многоволновом батальонном штурме россиян 12 ноября у Новоивановки.

Обзор фронта на Востоке Украины

Харьковская область

На кадрах, обнародованных 16 ноября, видно, как украинские беспилотники уничтожают российские флаги на мосту через реку Судость (север Черниговской области, недалеко от международной границы). Это свидетельствует об отсутствии устойчивых позиций России в этом районе.



Боевые действия на Харьковском направлении / Инфографика ISW

Эксперты ISW отмечают, что российская диверсионно-разведывательная группа 15 ноября осуществила ограниченное вторжение в Черниговскую область, но нет доказательств установления длительного присутствия российских сил.

В Харьковской области 15 и 16 ноября российские войска продолжали наступательные действия на севере, в частности в районах Волчанска, Высокой Яруги и Стрелеча. По словам одного из "военкоров", российские войска 16 ноября захватили Сотницкий Казачок. Однако ISW не подтвердили эти заявления.

Луганская область

Российские войска незначительно продвинулись на западе Луганщины вблизи Сватово и Кременной. Геолокационные кадры показывают, что оккупанты закрепились в южной части Вишневого и центральной части Тернов.

Украинские силы сообщили о взятии в плен нескольких российских солдат на Купянском направлении. Также сообщалось об оттеснении оккупантов с позиций в Купянске, хотя российские источники заявляли о своем продвижении в районе сахарного завода и других точках в восточной части города.



Ситуация на Луганщине / Инфографика ISW

ISW отмечает, что российские войска пытались атаковать украинские позиции в районах Песчаного, Копанки, Берестового и многих других населенных пунктов, но подтверждений их успехов пока нет.

Донецкая область

Район Северска и Часового Яра: российские войска осуществляли штурмы вблизи Верхнекаменского и Выемки, однако без успеха. Геолокационные кадры от 15 ноября свидетельствуют, что оккупанты продвинулись к улице Дубровского в Часовом Яру.



Ситуация возле Часового Яра / Инфографика ISW

16 ноября наступательные действия продолжались в районе Белой Горы (южнее Часового Яра). Также зафиксировано продвижение россиян в направлении Торецка – в южной части города войска РФ дошли до улицы Набережной.

Курахово и Григорьевка

Российское Министерство обороны сообщило о захвате Григорьевки. Геолокационные кадры подтверждают, что российские флаги появились в западной части села. В то же время ISW не подтвердили заявления о продвижении российских войск в районах Новоалексеевки, Юровки и других населенных пунктов вблизи Курахово.

Другие направления в Донецкой области

Российские войска активизировали штурмы вблизи Вознесенки, Сонцовки, Ильинки и Новодаровки. На юге Донецкой области продолжаются бои в районе Великой Новоселки и Времовского выступления, но подтверждений существенных изменений на линии фронта нет.

Южное направление

Запорожская область

В районе Роботино российские войска пытались продвинуться в направлении Новоандреевки, но успехов не достигли. 15 и 16 ноября российские источники заявляли о незначительном прогрессе возле Новоданиловки, но подтверждений этому ISW не нашли.



Ситуация на Запорожском направлении / Инфографика ISW

Херсонская область

На левобережье Днепра продолжались позиционные бои, однако линия фронта оставалась стабильной.