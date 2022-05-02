Мечты россиян о сухопутном коридоре в Молдову на 9 мая – нереальны, – Данилов

Вооруженные Силы Украины активно наблюдают за ситуацией, которая происходит в непризнанном Приднестровье. Они готовы к любому развитию событий.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире национального телемарафона, передает 24 канал.

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ВСУ ко всему готовы

Украинские власти тщательно следят за тем, как Россия пытается расшатать ситуацию в непризнанном Приднестровье.

Что касается Молдовы и территории, приближенной к Молдове. Мы понимаем, что там происходит. Думаю, наши военные готовы к любому развитию событий, – подчеркнул Алексей Данилов.

Он добавил, что планы российских военных о сухопутном коридоре до непризнанного Приднестровья до 9 мая нереальны. Их невозможно добиться.

Данилов подтвердил, что есть информация о мобилизации в России, которую могут объявить 9 мая. Сейчас Вооруженные Силы Украины отлично справляются с теми подразделениями, которые оккупанты дополнительно отправляют в зону боевых действий.

"Насколько им (мобилизация – 24 канал) это поможет и как это будет превращаться в проблемы внутри России для Путина – сложно сказать. Но с теми войсками, которые сейчас идут в нашу страну, ВСУ справятся. Мотивации там уже никакой нет. Преимущественно едет бедное население. Они в глаза не видели некоторые приборы, которыми наши граждане пользуются всю свою жизнь", – отметил Данилов.

Напомним, ранее в Генеральном штабе ВСУ отмечали, что ситуация в Приднестровском регионе Молдовы остается напряженной. Россияне распространяют различные провокационные и лживые сообщения о якобы угрозе со стороны Украины. Это обычный фейк.

Россия может хотеть привлечь Приднестровье к войне с Украиной. Именно поэтому там устраивают различные провокации со взрывом телебашен, обстрелами возле "министерства госбезопасности" и т.д. В этом они, конечно, обвиняют Украину. После нескольких провокаций в непризнанном Приднестровье заявили, что привели в полную боевую готовность российские войска. Однако президент Владимир Зеленский уже уверял, что ВСУ не боятся угрозы из этого региона, ведь украинские защитники ко всему готовы.

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