Готовы к встречам с представителями США, в ближайшее время переговоры, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время состоятся переговоры с представителями США. Также он анонсировал заседание СНБО на завтра, где будут рассматривать несколько важных вопросов.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Владимира Зеленского.

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Готова ли Украина к встречам с представителями США

Зеленский сообщил, что Украина готова к встречам с представителями США.

Уже готовы к встречам с представителями Соединенных Штатов – ближайшее время переговоры. На многих уровнях,

– отметил украинский лидер.

Кроме того, завтра, 12 февраля, будет проведено заседание СНБО на котором планируют обсудить вопрос стоимости лекарств.

"Будем делать дешевле лекарства в украинских аптеках – это важно", – отметил президент.

Как Зеленский прокомментировал очередной удар по энергетике

Президент Украины поблагодарил украинских защитников неба. Он рассказал, что Россия выпустила по энергоинфраструктуре Украины почти 20 ракет, в частности баллистических, и почти 125 дронов различных типов. Значительную часть удалось сбить.

Особенно отмечу мобильные огневые группы 302-й зенитной ракетной Харьковской бригады – молодцы, воины! Спасибо! Также я благодарен всем нашим вертолетчикам Сил обороны, которые фактически каждую ночь в чрезвычайно сложных условиях обеспечивают результат в сбивании "Шахедов". И это вертолетчики Сухопутных войск, Воздушных сил, Военно-Морских сил, пограничников – всем в наших Силах обороны и безопасности Украины, кто осуществляет защиту неба и кто причастен, кто помогает, – всем спасибо!,

– заявил Зеленский.

Он также рассказал, что на этой неделе и на следующей будут разговоры с партнерами по усилению возможностей украинской ПВО.

Украина сможет достроить два энергоблока на ХАЭС

Верховная Рада сделала существенный шаг, приняв решение о достройке двух энергоблоков на Хмельницкой атомной станции, что добавит более 2 гигаватт электричества для Украины.

Чтобы было понятно, сейчас, этими сложными зимними месяцами, мы можем импортировать в Украину от наших соседей примерно такой объем электричества. Наши достроенные энергоблоки позволят Украине даже в зимние месяцы идти без импорта. И обязательно это поможет нам сдерживать рост цен на электричество для людей,

– отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что это усилит возможности Украины в сотрудничестве с партнерами, в частности с Соединенными Штатами, в сфере добычи и переработки ресурсов.

"Промышленный рост и развитие любой экономики должны базироваться в современном мире на развитии энергетических источников. Именно это и делаем. Конечно, есть голоса, которые критикуют. Но это те голоса, которым дешевая энергия в Украине просто невыгодна – они свой карман или тех, от кого зависят, наполняют от более дорогой энергии, чем атомная. Есть все эти цифры. Каждый может увидеть и убедиться", – подчеркнул президент.

Кроме того, он поблагодарил депутатов, которые все же поддержали энергетическую независимость и промышленное развитие Украины.