Повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Володимира Зеленського.

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Чи готова Україна до зустрічей з представниками США

Зеленський повідомив, що Україна готова до зустрічей із представниками США.

Вже готові до зустрічей із представниками Сполучених Штатів – найближчим часом перемовини. На багатьох рівнях,

– зазначив український лідер.

Крім того, завтра, 12 лютого, буде проведено засідання РНБО на якому планують обговорити питання вартості ліків.

"Будемо робити дешевшими ліки в українських аптеках – це важливо", – зазначив президент.

Як Зеленський прокоментував черговий удар по енергетиці

Президент України подякував українським захисникам неба. Він розповів, що Росія випустила по енергоінфраструктурі України майже 20 ракет, зокрема балістичних, та майже 125 дронів різних типів. Значну частину вдалося збити.

Особливо відзначу мобільні вогневі групи 302-ї зенітної ракетної Харківської бригади – молодці, воїни! Дякую! Також я вдячний усім нашим вертолітникам Сил оборони, які фактично щоночі в надзвичайно складних умовах забезпечують результат у збитті "Шахедів". І це вертолітники Сухопутних військ, Повітряних сил, Військово-Морських сил, прикордонників – усім у наших Силах оборони й безпеки України, хто здійснює захист неба і хто дотичний, хто допомагає, – усім дякую!,

– заявив Зеленський.

Він також розповів, що цього тижня та наступного будуть розмови із партнерами щодо посилення спроможностей української ППО.

Україна зможе добудувати два енергоблоки на ХАЕС

Верховна Рада зробила суттєвий крок, ухваливши рішення про добудову двох енергоблоків на Хмельницькій атомній станції, що додасть понад 2 гігавати електрики для України.

Щоб було зрозуміло, зараз, цими складними зимовими місяцями, ми можемо імпортувати в Україну від наших сусідів приблизно такий обсяг електрики. Наші добудовані енергоблоки дадуть Україні змогу навіть у зимові місяці йти без імпорту. І обов’язково це допоможе нам стримувати зростання цін на електрику для людей,

– зазначив Зеленський.

Він також підкреслив, що це посилить можливості України у співпраці з партнерами, зокрема зі Сполученими Штатами, у сфері видобутку та переробки ресурсів.

"Промислове зростання та розвиток будь-якої економіки мають базуватися в сучасному світі на розвитку енергетичних джерел. Саме це й робимо. Звичайно, є голоси, які критикують. Але це ті голоси, яким дешева енергія в Україні просто невигідна – вони свою кишеню або тих, від кого залежать, наповнюють від дорожчої енергії, ніж атомна. Є всі ці цифри. Кожен може побачити та переконатись", – наголосив президент.

Крім того, він подякував депутатам, які все ж підтримали енергетичну незалежність і промисловий розвиток України.