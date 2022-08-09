Нужно вагон взрывчатки, – Жданов предположил, готовы ли оккупанты взорвать Запорожскую АЭС

Украинская разведка подтвердила информацию о том, что российские войска заминировали территорию энергоблоков Запорожской АЭС в Энергодаре. А также в сети распространяется сообщение, в котором командир страны-агрессорки утверждает о готовности взорвать станцию при попытке штурма ВСУ.

В эфире 24 канала военный эксперт Олег Жданов поделился мнением, что вряд ли россияне могут выполнить этот приказ. Однако их может побуждать незнание.

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Эксперт предположил, что возможно русские солдаты вообще не понимают, какой угрозе могут быть подвергнуты, находясь на этой станции или если взорвут ее.

Вспомните Рыжий лес возле Чернобыльской АЭС, где они рыли окопы и сидели там 2 недели. Пока не получили излучения, которые начали проявлять признаки лучевой болезни. Поэтому эти бойцы вообще могут не понимать о чем идет речь,

– акцентировал Олег Жданов.

Он отметил, что тем временем начальник этих оккупантов – специалист радиационной, химической и биологической отраслей вооруженных сил России, понимающий о чем говорит. Возможно, такую компетентную фигуру ставили специально, чтобы навести больше ужаса.

Кроме того, Олег Жданов добавил, что административные здания – возможно, заменять и взорвать. А для постройки атомного реактора – нужно вагон взрывчатки, чтобы ее взорвать.

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