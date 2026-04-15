Военный Сухаревский честно сказал, готовы ли страны Балтии к российскому вторжению

В Европе снова обсуждают риск атаки России на страны восточного фланга НАТО, в частности через Сувальский коридор или Эстонию. Угроза может выглядеть не как классическое вторжение, а как гибридная операция с очень быстрым развитием событий.

Герой Украины, заместитель командующего ОК "Восток" и экс-командующий Сил беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский в эксклюзивном интервью 24 Каналу оценил, готовы ли страны Балтии к такому удару. Он объяснил, почему здесь все зависит не только от ресурсов России, но и от того, как именно будет разыгран сценарий.

Готовность стран Балтии к нападению России

Сухаревский не стал прогнозировать, действительно ли Россия пойдет на удар по странам Балтии, но сказал прямо, что такой сценарий возможен. То, что российская армия застряла в Украине, само по себе не означает, что она не способна попробовать другую операцию, если поставит себе такую цель. Опасность здесь не только в полномасштабном вторжении, но и в гибридном сценарии, когда все может начаться с управляемого кризиса, а уже очень быстро перейти в другую фазу с применением оружия, дронов и подготовленных групп.

При большом желании можно сделать многое. У них хватит ресурса для того, чтобы это сделать. Это зависит от цели и от той задачи, которые они перед собой ставят,

– подчеркнул Сухаревский.

Если целью будет парализовать европейские страны, партнеров Украины и отрезать помощь, такой вариант он тоже считает реальным.

Вниманию! Страны Балтии готовятся к возможному гибридному сценарию со стороны России, а не только к прямому вторжению. Среди рисков называют провокации с привлечением русскоязычного населения, попытку создать повод для вмешательства и сценарий вроде "Народной Республики Нарвы".

Из положительного Сухаревский отметил, что на северном направлении уже пытаются внедрять украинский опыт. Но дальше все зависит от того, какой именно сценарий будет разыгран, как сработает пятая статья НАТО, как быстро поднимется авиация и будет ли союзная поддержка.

Готовы ли они? Полностью готовой страны, я по крайней мере скептически отношусь к такому выражению, видимо, нет,

– сказал он.

Поэтому, по его словам, партнерам надо готовиться не к одному варианту, а сразу к различным сценариям – от полномасштабного вторжения до гибридного. Именно под это и нужно разрабатывать свои доктрины.

