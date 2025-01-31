Вице-маршал Британии назвал страну, которая может стать "призом" Путина

Все чаще возникают разговоры о завершении российско-украинской войны. В частности и Дональд Трамп говорит о готовности украинской власти заключить соглашение, однако неизвестно, хочет ли Кремль этого. Однако у Владимира Путина могут быть планы и относительно другой соседней страны.

Такое мнение 24 Каналу высказал вице-маршал Королевских ВВС Великобритании в отставке Шон Белл, отметив, что всем стоит быть осторожными, ведь у Трампа есть большой опыт заключения сделок. Однако президент США отмечает,, что война в Украине никому не на пользу, поэтому ее нужно завершить.

Смотрите также Вывод войск и таможенная война: кто в Европе первым попадет под "горячую руку" Трампа

Чем еще опасен Путин

Шон Белл отметил, что намерения Трампа становятся понятными – он хочет прекратить войну в Украине.

"Он хочет, чтобы это достижение вошло в его биографию. Но угроза заключается в том, если не создать безопасность для Украины в долгосрочной перспективе и дать Путину понять, что он получит вознаграждение за свои амбиции, то ситуация может только ухудшиться", – сказал вице-маршал Британии.

По его словам, есть еще одна страна, в которой Россия постепенно захватывает контроль – Беларусь.

Путин военно не нападал на это государство, но теперь она может стать следующим "призом" диктатора, которым он эффективно воспользуется,

– предположил он.

Стоит подчеркнуть, что Россия находится на финальном этапе фактической аннексии Беларуси. Кремль стремится к полному контролю над белорусскими вооруженными силами, управлением страны и ее ресурсами, превращая Минск в стратегического партнера для своих геополитических целей. Аналитики ISW предупреждают, что такая интеграция представляет угрозу не только для Украины, но и для НАТО и США.